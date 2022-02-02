https://ria.ru/20220202/dannye-1770702957.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных

Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных - РИА Новости, 02.02.2022

Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить совершенствование защиты персональных данных при внедрении... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:45

2022-02-02T16:45

2022-02-02T16:45

общество

россия

технологии

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить совершенствование защиты персональных данных при внедрении цифровых технологий."Сегодня на повестке дня одна тема, которой мы активно занимаемся на разных уровнях постоянно. Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий, ну и связанных с этим сопутствующих, подчас и непростых явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности и отдельных отраслей производства, и граждан. Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", - сказал он.

https://ria.ru/20210330/moshenniki-1603501273.html

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общество, россия, технологии, владимир путин, совет безопасности рф