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Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных
Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных - РИА Новости, 02.02.2022
Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить совершенствование защиты персональных данных при внедрении... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:45
2022-02-02T16:45
2022-02-02T16:45
общество
россия
технологии
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить совершенствование защиты персональных данных при внедрении цифровых технологий."Сегодня на повестке дня одна тема, которой мы активно занимаемся на разных уровнях постоянно. Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий, ну и связанных с этим сопутствующих, подчас и непростых явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности и отдельных отраслей производства, и граждан. Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", - сказал он.
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общество, россия, технологии, владимир путин, совет безопасности рф
Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных
Президент Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту персональных данных