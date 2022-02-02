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Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме
Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме
Многие пациенты сегодня переносят заболевание коронавирусом в легкой бессимптомной форме, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:46
2022-02-02T16:46
2022-02-02T17:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Многие пациенты сегодня переносят заболевание коронавирусом в легкой бессимптомной форме, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Многие пациенты сегодня переносят заболевание в легкой бессимптомной форме. Для них, особенно это те пациенты, которые имеют иммунитет, вакцинированы или ревакцинированы, мы выпустили памятку о действиях в случае появления симптомов ОРВИ и легкого течения COVID-19, содержащую все необходимые инструкции", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, по всей стране работает горячая линия 122, где можно получить дистанционную консультацию.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:46 02.02.2022 (обновлено: 17:40 02.02.2022)
Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме
Глава Минздрава Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме