https://ria.ru/20220202/covid-1770703518.html

Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме

Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме - РИА Новости, 02.02.2022

Мурашко: многие заболевшие COVID-19 переносят болезнь в легкой форме

Многие пациенты сегодня переносят заболевание коронавирусом в легкой бессимптомной форме, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:46

2022-02-02T16:46

2022-02-02T17:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

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здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Многие пациенты сегодня переносят заболевание коронавирусом в легкой бессимптомной форме, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Многие пациенты сегодня переносят заболевание в легкой бессимптомной форме. Для них, особенно это те пациенты, которые имеют иммунитет, вакцинированы или ревакцинированы, мы выпустили памятку о действиях в случае появления симптомов ОРВИ и легкого течения COVID-19, содержащую все необходимые инструкции", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, по всей стране работает горячая линия 122, где можно получить дистанционную консультацию.

https://ria.ru/20220202/zabolevaemost-1770701760.html

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коронавирус в россии, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)