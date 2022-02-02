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Путину доложат об обращении "Эха Москвы" из-за угроз чеченских чиновников
Путину доложат об обращении "Эха Москвы" из-за угроз чеченских чиновников - РИА Новости, 02.02.2022
Путину доложат об обращении "Эха Москвы" из-за угроз чеченских чиновников
Президенту России Владимиру Путину сегодня доложат об обращении к нему "Эха Москвы", усмотревшего угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:23
2022-02-02T16:39
госдума рф
алексей венедиктов (журналист)
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
дмитрий песков
адам делимханов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину сегодня доложат об обращении к нему "Эха Москвы", усмотревшего угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. И это обращение сегодня будет доложено главе государства", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на обращение.Ранее главный редактор "Эха Москвы " Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции видит угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника и просит президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию как гаранта Конституции РФ.До этого "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делихманов заявил на чеченском языке в своём Instagram, что семью бывшего судьи Сайди Янгулбаева все равно будут преследовать, пока не убьют, а позже был опубликован пост в той же социальной сети, но уже на русском языке с оскорблениями в адрес семьи Янгулбаевых.
https://ria.ru/20220201/kadyrov-1770463964.html
https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html
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госдума рф, алексей венедиктов (журналист), александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, дмитрий песков, адам делимханов, общество, эхо москвы (радиостанция), журналистика, игорь каляпин
13:23 02.02.2022 (обновлено: 16:39 02.02.2022)
 
Путину доложат об обращении "Эха Москвы" из-за угроз чеченских чиновников

Путину 2 февраля доложат об обращении "Эха Москвы" по поводу угроз из Чечни журналистам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину сегодня доложат об обращении к нему "Эха Москвы", усмотревшего угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. И это обращение сегодня будет доложено главе государства", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на обращение.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 12:50
В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова
Ранее главный редактор "Эха Москвы " Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции видит угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника и просит президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию как гаранта Конституции РФ.
До этого "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делихманов заявил на чеченском языке в своём Instagram, что семью бывшего судьи Сайди Янгулбаева все равно будут преследовать, пока не убьют, а позже был опубликован пост в той же социальной сети, но уже на русском языке с оскорблениями в адрес семьи Янгулбаевых.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 21:53
Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию
 
Госдума РФАлексей Венедиктов (журналист)Александр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинДмитрий ПесковАдам ДелимхановОбществоЭхо Москвы (радиостанция)журналистикаИгорь Каляпин
 
 
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