https://ria.ru/20220202/buddizm-1770719107.html

Лама рассказал про главный миф о буддийских монахах

Лама рассказал про главный миф о буддийских монахах - РИА Новости, 02.02.2022

Лама рассказал про главный миф о буддийских монахах

Буддисты не предсказывают будущее, потому что разделяют идею непостоянства сущего, иначе они предупредили бы мир о многих серьезных проблемах, рассказал РИА... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:45

2022-02-02T18:45

2022-02-02T20:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Буддисты не предсказывают будущее, потому что разделяют идею непостоянства сущего, иначе они предупредили бы мир о многих серьезных проблемах, рассказал РИА Новости во время празднования Сагаалгана (Нового года по лунному календарю в Бурятии) представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.“Буддисты разделяют идею непостоянства. Считают, что все сущее преходяще и не вечно, что все зависит от причин и условий. Не думаю, что буддисты способны предсказать будущее в долгосрочной перспективе. Будь это так, буддисты заранее предсказали бы многие серьезные проблемы, с которыми столкнулся наш мир”, - сказал он РИА Новости.Для монахов и священнослужителей, добавил он, идущие праздники означают огромную подготовительную работу, которая подчас начинается за много дней до самого события, а также “возможность накопить благую карму и духовные заслуги и порадоваться духовным заслугам остальных”.“Для меня этот праздник – возможность оставить позади прошедший год, хорошим он был или плохим, и устремиться вперед навстречу лучшим дням, неделям, месяцам. Каждый новый год я стараюсь совершить внутреннюю трансформацию – изменить свой внутренний настрой, стараюсь думать о том, что следующий год будет лучше предыдущего. Если все мы вместе настроимся на такую волну и постараемся преобразовать свой внутренний мир, то все человечество изменится к лучшему”, - пояснил Тэло Тулку Ринпоче.Новолетие у буддистовСагаалган, или Новый год, отмечают в Бурятии в этом году 2 февраля. Дата празднования Нового года плавающая и разнится у буддийских народов, зависит от местных календарных традиций. Так, например, в 2022 году в Китае Новый год (Чуньцзе, или Праздник весны) отмечают 1 февраля, в Бурятии ("Сагаалган") и Туве ("Шагаа") - 2 февраля.В Москве к Новому году открылась экспозиция "Ступа, исполняющая желания" в Московском буддийском центре Алмазного пути традиции Карма Кагью. Ступы в буддизме – это религиозные объекты, содержащие ценные реликвии, и символизирующие мир, покой и веротерпимость. Экспозиция будет открыта до 28 февраля.В Калмыкии по местной традиции Новый год уже отметили 29 декабря 2021 года (он приурочен ко дню ухода в паринирвану основоположника буддийской школы Гелуг ламы Цонкапы). А 3 марта, в первый день первого месяца по лунному календарю, буддисты Калмыкии будут праздновать "Цаган Сар" (по-калмыцки "белый месяц"), знаменующий приход весны и начало нового календарного цикла. Весь первый месяц года по традиции считается священным и символизирует новое начало, так как белый – это символ чистоты, мира, процветания и благоприятствования, рассказал Тэло Тулку Ринпоче.Празднование и пандемияИз-за пандемии коронавируса, рассказал лама, сам переболевший ковидом, в настоящее время не рекомендованы массовые собрания людей, и буддисты соблюдают существующие правила и рекомендации. При этом, по его словам, в последние годы появился уникальный онлайн-формат событий. "Каждый, кому интересно посмотреть, как буддисты празднуют Новый год, может сделать это онлайн. Все мы должны заботиться о благополучии всех живых существ. Быть добрыми, любящими, заботливыми и сострадательными. В этом основное учение всех религий", - рассказал он.Молитва о прекращении пандемии уже стала для буддистов ежедневным ритуалом, добавил он, однако одних молитв недостаточно: людям нужно по-прежнему относиться к этой болезни со всей серьезностью, выполнять рекомендации, проявлять уважение к другим людям и принимать во внимание состояние здоровья. "Каждый день я возношу молитвы обо всех живых существах и желаю миру поскорее справиться с пандемией. Однако мне одному не под силу справиться с такой задачей – мы все должны объединить усилия", - пояснил он.Как ранее рассказала РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана (Бурятия) Алла Намсараева, из-за эпидемической обстановки уже второй год в Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) просят верующих воздержаться от посещения храмов на Сагаалган.

https://ria.ru/20220105/kalmykiya-1766615418.html

https://ria.ru/20220201/buddisty-1770377696.html

https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

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