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Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее"
Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее" - РИА Новости, 02.02.2022
Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее"
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время, следует из сообщения... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:39
2022-02-02T18:02
лиз трасс
в мире
минобороны великобритании
бен уоллес
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время, следует из сообщения британского МИД по итогам телефонного разговора Трасс с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Министр выразила свое глубокое разочарование тем, что не смогла приехать на Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит в ближайшее время и сказала, что планирует посетить Москву в ближайшее время", - говорится в сообщении.Министры Британии и Украины согласились с тем, что европейские союзники и союзники по НАТО должны выступить перед Россией сильным и единым фронтом. Трасс рассказала, как Великобритания возглавляет дипломатическую работу и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине. Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в области безопасности с Великобританией и, в более широком смысле, с демократическими странами по всему миру.Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес собирается посетить Москву на следующей неделе.Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html
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лиз трасс, в мире, минобороны великобритании, бен уоллес, великобритания, россия
17:39 02.02.2022 (обновлено: 18:02 02.02.2022)
 
Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее"

Глава МИД Британии Трасс пообещала приехать в Россию "как можно скорее" по выздоровлении

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лиз Трасс
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время, следует из сообщения британского МИД по итогам телефонного разговора Трасс с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Министр выразила свое глубокое разочарование тем, что не смогла приехать на Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит в ближайшее время и сказала, что планирует посетить Москву в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Вчера, 08:00
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Министры Британии и Украины согласились с тем, что европейские союзники и союзники по НАТО должны выступить перед Россией сильным и единым фронтом. Трасс рассказала, как Великобритания возглавляет дипломатическую работу и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине. Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в области безопасности с Великобританией и, в более широком смысле, с демократическими странами по всему миру.
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес собирается посетить Москву на следующей неделе.
Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".
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Зачем Борису Джонсону война с Россией
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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