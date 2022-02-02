https://ria.ru/20220202/britaniya-1770717496.html

Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее"

Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее" - РИА Новости, 02.02.2022

Глава МИД Британии пообещала приехать в Россию "как можно скорее"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время, следует из сообщения... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:39

2022-02-02T17:39

2022-02-02T18:02

лиз трасс

в мире

минобороны великобритании

бен уоллес

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8549e275524894994a553c9f2e45716a.jpg

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время, следует из сообщения британского МИД по итогам телефонного разговора Трасс с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Министр выразила свое глубокое разочарование тем, что не смогла приехать на Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит в ближайшее время и сказала, что планирует посетить Москву в ближайшее время", - говорится в сообщении.Министры Британии и Украины согласились с тем, что европейские союзники и союзники по НАТО должны выступить перед Россией сильным и единым фронтом. Трасс рассказала, как Великобритания возглавляет дипломатическую работу и работу по сдерживанию, в том числе помогает координировать усилия с союзниками, чтобы удержать Россию на дипломатическом пути, а также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине. Оба министра согласились с важностью налаживания Украиной более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей и связей в области безопасности с Великобританией и, в более широком смысле, с демократическими странами по всему миру.Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что главы МИД и минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Однако министр иностранных дел Лиз Трасс 31 января сообщила, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома. При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес собирается посетить Москву на следующей неделе.Ранее МО РФ сообщило, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства провести переговоры в Москве. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны встречались в 2013 году как раз в британской столице на переговорах глав МИД и Минобороны в формате "2+2".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770217584.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лиз трасс, в мире, минобороны великобритании, бен уоллес, великобритания, россия