https://ria.ru/20220202/britaniya-1770697694.html
Британия подняла истребители из-за, предположительно, российского самолета
Британия подняла истребители из-за, предположительно, российского самолета - РИА Новости, 02.02.2022
Британия подняла истребители из-за, предположительно, российского самолета
Министерство обороны Великобритании подняло в небо истребители Typhoon из-за приближения "неопознанного летательного аппарата", сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:23
2022-02-02T16:23
2022-02-02T16:26
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании подняло в небо истребители Typhoon из-за приближения "неопознанного летательного аппарата", сообщил РИА Новости официальный представитель Королевских ВВС, он не стал подтверждать сообщения британских СМИ, что это якобы был российский самолет. "Истребители "Typhoon" cил быстрого реагирования Королевских ВВС при поддержке танкера "Voyager" были подняты в связи приближением к зоне интересов Великобритании неопознанного летательного аппарата. Мы не можем предоставить других деталей пока операция продолжается", - заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства, на просьбу подтвердить, что истребители были подняты из-за российского самолета.Тем временем, по неподтверждённым данным британских СМИ, речь идет о российском военном самолете.
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в мире, великобритания
16:23 02.02.2022 (обновлено: 16:26 02.02.2022)
Британия подняла истребители из-за, предположительно, российского самолета
Британия подняла истребители из-за приближения, предположительно, российского самолета