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Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 02.02.2022
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Испанская газета Pais утверждает, что располагает копией письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:01
2022-02-02T21:01
2022-02-02T21:15
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Испанская газета Pais утверждает, что располагает копией письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания elpais.com (необходима подписка). Глава американской дипмиссии передал оригинал этого документа в МИД 26 января 2022 года. Вашингтон заявил, что не намерен раскрывать содержание своего ответа. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность материала, опубликованного Pais. Ключевые пункты встречных предложений Соединенных Штатов — в инфографике Ria.ru.
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россия, сша, безопасность, вооружение, политика, армия, европа, нато, инфографика