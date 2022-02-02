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Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 02.02.2022
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Испанская газета Pais утверждает, что располагает копией письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T21:01
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россия
сша
безопасность
вооружение
политика
армия
европа
нато
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Испанская газета Pais утверждает, что располагает копией письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания elpais.com (необходима подписка). Глава американской дипмиссии передал оригинал этого документа в МИД 26 января 2022 года. Вашингтон заявил, что не намерен раскрывать содержание своего ответа. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность материала, опубликованного Pais. Ключевые пункты встречных предложений Соединенных Штатов — в инфографике Ria.ru.
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россия, сша, безопасность, вооружение, политика, армия, европа, нато, инфографика
21:01 02.02.2022 (обновлено: 21:15 02.02.2022)
 

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

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Испанская газета Pais утверждает, что располагает копией письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Познакомиться с ней можно на сайте издания elpais.com (необходима подписка). Глава американской дипмиссии передал оригинал этого документа в МИД 26 января 2022 года. Вашингтон заявил, что не намерен раскрывать содержание своего ответа. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность материала, опубликованного Pais. Ключевые пункты встречных предложений Соединенных Штатов — в инфографике Ria.ru.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
 
ИнфографикаРоссияСШАБезопасностьВооружениеПолитикаАрмияЕвропаНАТО
 
 
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