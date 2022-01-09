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Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США - РИА Новости, 09.01.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Очередной раунд переговоров о стратегической стабильности между Россией и США пройдет в Женеве 9 и 10 января. В рамках диалога стороны намерены обсудить проект... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:12
2022-01-09T10:12
2022-01-09T13:36
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Очередной раунд переговоров о стратегической стабильности между Россией и США пройдет в Женеве 9 и 10 января. В рамках диалога стороны намерены обсудить проект договора о гарантиях безопасности, представленный Москвой в декабре 2021 года. Этот документ предусматривает такие важные для нашей страны шаги, как сокращение американского ядерного присутствия за рубежом, отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и присоединения к альянсу бывших республик СССР. Подробнее о том, что Россия предлагает предпринять Соединенным Штатам, — в инфографике Ria.ru.
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