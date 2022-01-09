https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767022246.html

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США - РИА Новости, 09.01.2022

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США

Очередной раунд переговоров о стратегической стабильности между Россией и США пройдет в Женеве 9 и 10 января. В рамках диалога стороны намерены обсудить проект... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:12

2022-01-09T10:12

2022-01-09T13:36

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Очередной раунд переговоров о стратегической стабильности между Россией и США пройдет в Женеве 9 и 10 января. В рамках диалога стороны намерены обсудить проект договора о гарантиях безопасности, представленный Москвой в декабре 2021 года. Этот документ предусматривает такие важные для нашей страны шаги, как сокращение американского ядерного присутствия за рубежом, отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и присоединения к альянсу бывших республик СССР. Подробнее о том, что Россия предлагает предпринять Соединенным Штатам, — в инфографике Ria.ru.

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политика, безопасность, международные отношения, сша, нато, россия, инфографика