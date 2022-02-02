Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/benzin-1770590347.html
Когда дешевый бензин лучше дорогого
Автоэксперт объяснил, когда дешевый бензин лучше дорогого - РИА Новости, 02.02.2022
Когда дешевый бензин лучше дорогого
На автозаправке могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы "почистить" движок, поясняет агентству... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T02:17
2022-02-02T02:17
авто
москва
аи-92
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770520831_0:220:3163:1999_1920x0_80_0_0_d5744c34e50f266a4f6fb4fbd52b4baf.jpg
МОСКВА, 2 февр – РИА Новости. На автозаправке могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы "почистить" движок, поясняет агентству "Прайм" директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.По словам специалиста, такое топливо не подходит для всех двигателей, поскольку могут навредить системам нейтрализации выхлопных газов. Все дело в том, что высококачественное топливо рассчитано на двигатели с большой мощностью и КПД. Кроме того, обращает внимание собеседник агентства, литр АИ-100 в Москве на 20% дороже АИ-92: 60 рублей против 47,58 рублей.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770520831_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_9e981adcaa68789e80179453ba8e6e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, аи-92
02:17 02.02.2022
 
Автоэксперт объяснил, когда дешевый бензин лучше дорогого

Автоксперт Серебряков предупредил, что дорогой бензин подходит не для всех двигателей

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Заправка автомобиля на АЗС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 февр – РИА Новости. На автозаправке могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы "почистить" движок, поясняет агентству "Прайм" директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.
"Отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются для улучшения свойств бензина. Разные составы предназначены для различных целей: промывки мотора, повышения мощности двигателя или сокращения расхода топлива. Таким образом, более дорогой бензин – обычное топливо, обогащенное присадками", — подчеркивает Серебряков.
По словам специалиста, такое топливо не подходит для всех двигателей, поскольку могут навредить системам нейтрализации выхлопных газов. Все дело в том, что высококачественное топливо рассчитано на двигатели с большой мощностью и КПД. Кроме того, обращает внимание собеседник агентства, литр АИ-100 в Москве на 20% дороже АИ-92: 60 рублей против 47,58 рублей.
 
АвтоМоскваАИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала