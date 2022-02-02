https://ria.ru/20220202/benzin-1770590347.html

Когда дешевый бензин лучше дорогого

Автоэксперт объяснил, когда дешевый бензин лучше дорогого - РИА Новости, 02.02.2022

Когда дешевый бензин лучше дорогого

На автозаправке могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы "почистить" движок, поясняет агентству... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T02:17

2022-02-02T02:17

2022-02-02T02:17

авто

москва

аи-92

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МОСКВА, 2 февр – РИА Новости. На автозаправке могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы "почистить" движок, поясняет агентству "Прайм" директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.По словам специалиста, такое топливо не подходит для всех двигателей, поскольку могут навредить системам нейтрализации выхлопных газов. Все дело в том, что высококачественное топливо рассчитано на двигатели с большой мощностью и КПД. Кроме того, обращает внимание собеседник агентства, литр АИ-100 в Москве на 20% дороже АИ-92: 60 рублей против 47,58 рублей.

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2022

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авто, москва, аи-92