Автоэксперт объяснил, когда дешевый бензин лучше дорогого
Автоксперт Серебряков предупредил, что дорогой бензин подходит не для всех двигателей
Заправка автомобиля на АЗС
МОСКВА, 2 февр – РИА Новости. На автозаправке могут предложить водителю топливо более высокого качества (сотое октановое число бензина), чтобы якобы "почистить" движок, поясняет агентству "Прайм" директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.
"Отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются для улучшения свойств бензина. Разные составы предназначены для различных целей: промывки мотора, повышения мощности двигателя или сокращения расхода топлива. Таким образом, более дорогой бензин – обычное топливо, обогащенное присадками", — подчеркивает Серебряков.
По словам специалиста, такое топливо не подходит для всех двигателей, поскольку могут навредить системам нейтрализации выхлопных газов. Все дело в том, что высококачественное топливо рассчитано на двигатели с большой мощностью и КПД. Кроме того, обращает внимание собеседник агентства, литр АИ-100 в Москве на 20% дороже АИ-92: 60 рублей против 47,58 рублей.