https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html

Почему "дешевый" российский бензин так дорог на заправках

Почему "дешевый" российский бензин так дорог на заправках - РИА Новости, 02.02.2022

Почему "дешевый" российский бензин так дорог на заправках

Самое популярное автомобильное топливо в России АИ-95 — еще и одно из наиболее доступных, если сравнивать с Европой. Но это в абсолютных показателях и без... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:00

2022-02-02T08:00

2022-02-02T07:58

экономика

александр новак

норвегия

аи-95

аи-92

brent

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Самое популярное автомобильное топливо в России АИ-95 — еще и одно из наиболее доступных, если сравнивать с Европой. Но это в абсолютных показателях и без привязки к зарплате. На самом деле бензин обходится россиянам отнюдь не дешево. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила несколько дел, однако цены на АЗС продолжают расти.Дешевле некудаВ среднем по стране литр 95-го обходится в 51,3 рубля, установили специалисты РИА Рейтинг. В Казахстане в перерасчете на отечественную валюту — 35,7. Максимум в Нидерландах: почти 170. Следом — Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция.Дизельное топливо в России — 54,4 рубля. Порядка 80 — в Казахстане, Белоруссии и на Украине. В разы больше в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Швеции, Нидерландах.Бензин подорожал везде. В Литве — почти на треть. Чуть меньше в Болгарии и Люксембурге. В 14 странах — на четверть. В России — на 8,5 процента.Но покупательскую способность определяет еще и доход. "В абсолютном выражении отечественные ценники ниже европейских в два-три раза. Однако и заработки сильно отличаются", — отмечает Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.Если это учесть, получится примерно одинаково. Плюс-минус десять процентов.Тут Россия уже посередине — на 17-м месте, между Казахстаном и Словенией. Российские водители на зарплату в среднем могут купить 920 литров. Многие в Восточной Европе позволить себе такое не могут.Наиболее доступное топливо — в Люксембурге: там местные на месячный доход способны залить в баки около двух с половиной тысяч литров. В Норвегии — две тысячи. В топ-5 входят также Австрия, Великобритания и Дания.Аутсайдер — Украина: показатель в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в два с половиной, чем в России. Бензин — один из самых дешевых в Европе, но и зарплаты невысокие. Среди отстающих — Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.От добычи до валютных качелейПомимо котировок нефти, в цену автомобильного топлива закладывают налоги и акцизы. В России, поскольку страна добывающая, фискальное бремя ложится именно на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).Сырье — это только 21 процент конечной стоимости. Расходы на производство — шесть. Надбавка продавцов — пять. Доставка и продажа — восемь. Не стоит забывать и об общей инфляции, конкуренции, валютном курсе.Ценовое табло на европейских АЗС совсем другое, поскольку у большинства стран нет собственной нефти. Импортируют (в том числе из России), а это затраты на логистику. Добавьте налоги — НДС и энергетический сбор, которые в ЕС достаточно высоки.Причем нефть по-прежнему дорожает. Brent сейчас в районе 89-90 долларов за баррель: за январь прибавка 0,8 процента. У WTI — плюс 1,3, до 91-го.И это не предел. Если геополитическая ситуация вокруг Украины не стабилизируется и США введут очередные антироссийские санкции, не исключены и сто долларов. В таких условиях выгоднее продавать за границу.В январе топливо в России прибавило 1,3 процента. Сказывается то, что с Нового года акцизы повысили на четыре процента.Нефтяная формулаПервый заметный скачок возможен уже весной, когда традиционно усиливается спрос. "Февраль пройдет еще относительно спокойно. Зато потом бензин в годовом выражении подорожает на четыре — четыре с половиной процента. АИ-95 — до 55-55,3 рубля, АИ-92 — до 50-50,2", — предупреждает Антон Быков.К тому же не стоит забывать про недобросовестных игроков рынка. Недавно Федеральная антимонопольная служба впервые возбудила дела после проверок цен на бензин. Дочерние компании "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области обвинили в нарушении закона о конкуренции. Следующее заседание назначили на 24 февраля.Подобным грешат и в других регионах: базовое топливо меняют на премиальное. В итоге у потребителей нет выбора.Контролировать рынок помогает демпферный механизм, основанный на разнице между экспортной ценой и индикативной внутренней, которая закреплена законодательно и ежегодно индексируется на пять процентов. Если маржа положительная, то есть продажи за рубеж выгоднее, нефтекомпаниям компенсируют примерно половину, чтобы они не повышали внутренние оптовые расценки. Если показатель отрицательный — производители платят в бюджет.Как показывает практика, при нестабильности нефтяных котировок демпфер вполне эффективен. Но при волатильности рубля, когда вводят санкции, цены разгоняются. Поэтому аналитики все чаще говорят: пора пересмотреть расчетную формулу.Весной прошлого года скорректировали базовую цену для внутреннего рынка — с 56 300 до 53 600 рублей за тонну. В конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство намерено в 2022-м проиндексировать ее на три процента. Аналитики надеются, что это сдержит подорожание.

https://ria.ru/20220131/stoimost-1770233911.html

https://ria.ru/20220131/benzin-1770038319.html

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экономика, александр новак, норвегия, аи-95, аи-92, brent