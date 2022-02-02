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Наука
https://ria.ru/20220202/belgu-1770491686.html
В России создали вещество для восстановления после травм мозга
В России создали вещество для восстановления после травм мозга - РИА Новости, 02.02.2022
В России создали вещество для восстановления после травм мозга
Новое синтезированное вещество, способствующее восстановлению клеток мозга и коррекции последствий черепно-мозговых травм, разработали ученые НИУ "БелГУ"... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:00
2022-02-02T09:28
наука
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белгородский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новое синтезированное вещество, способствующее восстановлению клеток мозга и коррекции последствий черепно-мозговых травм, разработали ученые НИУ "БелГУ". Эффективность препарата доказана в лабораторных условиях в ходе экспериментов на грызунах. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Как сообщили специалисты университета, распространенность черепно-мозговых травм в мире составляет от 95 до 783 на 100 тысяч человек в год, а показатель смертности — от 9,5 до 66 на 100 тысяч. Этот вид травматизма является одной из основных причин инвалидности населения. Причем вторичные повреждения головного мозга при травматизме могут достигать 2/3 от общей зоны."Основными факторами, определяющими степень вторичного повреждения нервной ткани при травматическом повреждении головного мозга, являются эксайтотоксичность (токсическое влияние высокого содержания "возбуждающих" аминокислот), воспаление, образование реактивных свободных радикалов кислорода, активация перекисного окисления липидов и запуск механизмов апоптоза — "программируемой" гибели клеток", – рассказал руководитель НИИ фармакологии живых систем Белгородского государственного национального исследовательского университета, профессор Михаил Покровский.Фармакологи НИУ "БелГУ" доказали, что смягчить эффект вторичного повреждения головного мозга возможно с помощью синтезированного ими производного этилтиадиазола. По словам ученых, вещество обладает антиоксидантной и антигипоксической активностью и блокирует активацию свободно-радикальных процессов, а также перекисное окисление липидов клеточных мембран при острых нарушениях регионального и общего кровообращения.По словам Покровского, в рамках эксперимента за полчаса до моделирования черепно-мозговой травмы средней степени тяжести лабораторным крысам с соблюдением всех этических норм внутрижелудочно был введен новый препарат в дозе 50 мг/кг.По его словам, научный коллектив намерен продолжать данное исследование, но уже в контексте лечения черепно-мозговых травм у людей.
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белгород, белгородский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 02.02.2022 (обновлено: 09:28 02.02.2022)
 

В России создали вещество для восстановления после травм мозга

© Depositphotos / lightsourceМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / lightsource
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новое синтезированное вещество, способствующее восстановлению клеток мозга и коррекции последствий черепно-мозговых травм, разработали ученые НИУ "БелГУ". Эффективность препарата доказана в лабораторных условиях в ходе экспериментов на грызунах. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Как сообщили специалисты университета, распространенность черепно-мозговых травм в мире составляет от 95 до 783 на 100 тысяч человек в год, а показатель смертности — от 9,5 до 66 на 100 тысяч. Этот вид травматизма является одной из основных причин инвалидности населения. Причем вторичные повреждения головного мозга при травматизме могут достигать 2/3 от общей зоны.
"Основными факторами, определяющими степень вторичного повреждения нервной ткани при травматическом повреждении головного мозга, являются эксайтотоксичность (токсическое влияние высокого содержания "возбуждающих" аминокислот), воспаление, образование реактивных свободных радикалов кислорода, активация перекисного окисления липидов и запуск механизмов апоптоза — "программируемой" гибели клеток", – рассказал руководитель НИИ фармакологии живых систем Белгородского государственного национального исследовательского университета, профессор Михаил Покровский.
© Фото : НИУ "БелГУ"

Директор НИИ Фармакологии живых систем, д.м.н., профессор Михаил Владимирович Покровский со своими учениками в виварии НИУ "БелГУ"

директор НИИ Фармакологии живых систем, д.м.н., профессор Михаил Владимирович Покровский со своими учениками в виварии НИУ БелГУ
1 из 2

Директор НИИ Фармакологии живых систем, д.м.н., профессор Михаил Владимирович Покровский со своими учениками в виварии НИУ "БелГУ"

© Фото : НИУ "БелГУ"
© Фото : НИУ "БелГУ"

Аспирантка НИИ Фармакологии живых систем Юлия Цуверкалова проводит исследование препарата на лабораторной мыши

аспирантка НИИ Фармакологии живых систем Юлия Цуверкалова проводит исследование препарата на лабораторной мыши
2 из 2

Аспирантка НИИ Фармакологии живых систем Юлия Цуверкалова проводит исследование препарата на лабораторной мыши

© Фото : НИУ "БелГУ"
1 из 2

Директор НИИ Фармакологии живых систем, д.м.н., профессор Михаил Владимирович Покровский со своими учениками в виварии НИУ "БелГУ"

© Фото : НИУ "БелГУ"
2 из 2

Аспирантка НИИ Фармакологии живых систем Юлия Цуверкалова проводит исследование препарата на лабораторной мыши

© Фото : НИУ "БелГУ"
Фармакологи НИУ "БелГУ" доказали, что смягчить эффект вторичного повреждения головного мозга возможно с помощью синтезированного ими производного этилтиадиазола. По словам ученых, вещество обладает антиоксидантной и антигипоксической активностью и блокирует активацию свободно-радикальных процессов, а также перекисное окисление липидов клеточных мембран при острых нарушениях регионального и общего кровообращения.
По словам Покровского, в рамках эксперимента за полчаса до моделирования черепно-мозговой травмы средней степени тяжести лабораторным крысам с соблюдением всех этических норм внутрижелудочно был введен новый препарат в дозе 50 мг/кг.

"Изучение степени ориентировочно-исследовательской активности, моторной координации движений и ряда других характеристик выявило, что показатели грызунов с фармакологической коррекцией новым препаратом в 2-3 раза выше, чем у представителей контрольной группы", — подчеркнул ученый, добавив, что синтезированное соединение существенно препятствовало снижению поведенческой активности после моделирования черепно-мозговой травмы.

По его словам, научный коллектив намерен продолжать данное исследование, но уже в контексте лечения черепно-мозговых травм у людей.
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