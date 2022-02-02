https://ria.ru/20220202/belgu-1770491686.html

В России создали вещество для восстановления после травм мозга

В России создали вещество для восстановления после травм мозга - РИА Новости, 02.02.2022

В России создали вещество для восстановления после травм мозга

Новое синтезированное вещество, способствующее восстановлению клеток мозга и коррекции последствий черепно-мозговых травм, разработали ученые НИУ "БелГУ"... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:00

2022-02-02T09:00

2022-02-02T09:28

наука

белгород

белгородский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147957_0:0:3488:1962_1920x0_80_0_0_264e40a95a0120c639b6d08eb282aa54.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новое синтезированное вещество, способствующее восстановлению клеток мозга и коррекции последствий черепно-мозговых травм, разработали ученые НИУ "БелГУ". Эффективность препарата доказана в лабораторных условиях в ходе экспериментов на грызунах. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Как сообщили специалисты университета, распространенность черепно-мозговых травм в мире составляет от 95 до 783 на 100 тысяч человек в год, а показатель смертности — от 9,5 до 66 на 100 тысяч. Этот вид травматизма является одной из основных причин инвалидности населения. Причем вторичные повреждения головного мозга при травматизме могут достигать 2/3 от общей зоны."Основными факторами, определяющими степень вторичного повреждения нервной ткани при травматическом повреждении головного мозга, являются эксайтотоксичность (токсическое влияние высокого содержания "возбуждающих" аминокислот), воспаление, образование реактивных свободных радикалов кислорода, активация перекисного окисления липидов и запуск механизмов апоптоза — "программируемой" гибели клеток", – рассказал руководитель НИИ фармакологии живых систем Белгородского государственного национального исследовательского университета, профессор Михаил Покровский.Фармакологи НИУ "БелГУ" доказали, что смягчить эффект вторичного повреждения головного мозга возможно с помощью синтезированного ими производного этилтиадиазола. По словам ученых, вещество обладает антиоксидантной и антигипоксической активностью и блокирует активацию свободно-радикальных процессов, а также перекисное окисление липидов клеточных мембран при острых нарушениях регионального и общего кровообращения.По словам Покровского, в рамках эксперимента за полчаса до моделирования черепно-мозговой травмы средней степени тяжести лабораторным крысам с соблюдением всех этических норм внутрижелудочно был введен новый препарат в дозе 50 мг/кг.По его словам, научный коллектив намерен продолжать данное исследование, но уже в контексте лечения черепно-мозговых травм у людей.

https://ria.ru/20211213/mozg-1763182516.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия