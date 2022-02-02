https://ria.ru/20220202/barnaul-1770617852.html

В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин

В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин - РИА Новости, 02.02.2022

В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин

Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удалённый режим полностью перешли две школы, сообщает пресс-центр мэрии. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:00

2022-02-02T10:00

2022-02-02T10:00

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БАРНАУЛ, 2 фев - РИА Новости. Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удалённый режим полностью перешли две школы, сообщает пресс-центр мэрии."Сегодня закрыто около 39% классов в школах по причине заболевания COVID-19 и ОРВИ. Из них 17% детей находятся на карантине с ОРВИ и около 22% детей переведены на удаленный режим обучения в связи с COVID-19. Во всех школах Барнаула проводится ряд противоковидных мер. Напоминаем, что в случае выявления 20% и более детей, заболевших ОРВИ, класс закрывается на карантин. В случае выявления у учащегося COVID-19, весь класс переходит на удаленный режим обучения, так как остальные дети являются контактными", – цитирует пресс-центр зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталью Михальчук.Уточняется, что в каждой школе имеются графики обеззараживания воздуха рециркуляторами и графики влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.Для проведения занятий за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет."Из-за превышения эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ среди учащихся на удаленный режим обучения на семь дней перешли две школы города - №31 и 72", - уточняют в мэрии.

https://sn.ria.ru/20220201/otmena_zanyatiy-1770472120.html

https://sn.ria.ru/20220201/distantsionnoe_obuchenie-1770471070.html

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