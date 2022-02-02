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В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин
В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин - РИА Новости, 02.02.2022
В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин
Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удалённый режим полностью перешли две школы, сообщает пресс-центр мэрии. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:00
2022-02-02T10:00
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БАРНАУЛ, 2 фев - РИА Новости. Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удалённый режим полностью перешли две школы, сообщает пресс-центр мэрии."Сегодня закрыто около 39% классов в школах по причине заболевания COVID-19 и ОРВИ. Из них 17% детей находятся на карантине с ОРВИ и около 22% детей переведены на удаленный режим обучения в связи с COVID-19. Во всех школах Барнаула проводится ряд противоковидных мер. Напоминаем, что в случае выявления 20% и более детей, заболевших ОРВИ, класс закрывается на карантин. В случае выявления у учащегося COVID-19, весь класс переходит на удаленный режим обучения, так как остальные дети являются контактными", – цитирует пресс-центр зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталью Михальчук.Уточняется, что в каждой школе имеются графики обеззараживания воздуха рециркуляторами и графики влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.Для проведения занятий за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет."Из-за превышения эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ среди учащихся на удаленный режим обучения на семь дней перешли две школы города - №31 и 72", - уточняют в мэрии.
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барнаул, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:00 02.02.2022
 
В Барнауле почти 40 процентов классов школ закрыли на карантин

В Барнауле почти 40% классов закрыли на карантин, две школы ушли на удаленный режим

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСпециалист проводит санитарную обработку кабинета литературы в средней школе
Специалист проводит санитарную обработку кабинета литературы в средней школе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Специалист проводит санитарную обработку кабинета литературы в средней школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 фев - РИА Новости. Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удалённый режим полностью перешли две школы, сообщает пресс-центр мэрии.
"Сегодня закрыто около 39% классов в школах по причине заболевания COVID-19 и ОРВИ. Из них 17% детей находятся на карантине с ОРВИ и около 22% детей переведены на удаленный режим обучения в связи с COVID-19. Во всех школах Барнаула проводится ряд противоковидных мер. Напоминаем, что в случае выявления 20% и более детей, заболевших ОРВИ, класс закрывается на карантин. В случае выявления у учащегося COVID-19, весь класс переходит на удаленный режим обучения, так как остальные дети являются контактными", – цитирует пресс-центр зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталью Михальчук.
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Для проведения занятий за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет.
"Из-за превышения эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ среди учащихся на удаленный режим обучения на семь дней перешли две школы города - №31 и 72", - уточняют в мэрии.
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