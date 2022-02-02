https://ria.ru/20220202/aviabilety-1770455377.html

Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе

Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе - РИА Новости, 02.02.2022

Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе

Эксперты выяснили, в какие города России и мира были куплены самые дорогие авиабилеты в январе 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:50

2022-02-02T10:50

2022-02-02T10:51

туризм

благовещенск

владивосток

хабаровск

сочи

лондон

новости - туризм

пхукет (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города России и мира были куплены самые дорогие авиабилеты в январе 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Рейтинг возглавил перелет бизнес-классом в Кастри — столицу Сент-Люсии, страны на Карибах. Пассажир заплатил чуть больше 400 тысяч рублей за билет в одну сторону.На втором и третьем местах — поездки из Москвы на Пхукет и обратно за 344 и 278 тысяч рублей соответственно. Среди зарубежных направлений в список также вошли путешествия из столицы в Лондон, Дубай, Каракас, Мале и Тарапото.По России дороже всего оказалось слетать из Москвы во Владивосток (как в одну сторону, так и туда и обратно), Благовещенск, Сочи, Хабаровск и Омск.

https://ria.ru/20220201/abkhaziya-1770347581.html

благовещенск

владивосток

хабаровск

сочи

лондон

пхукет (провинция)

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, владивосток, хабаровск, сочи, лондон, новости - туризм, пхукет (провинция), пассажиры, авиабилеты, туристы, цены, туризм, дубай, рейтинг