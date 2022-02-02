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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220202/aviabilety-1770455377.html
Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе
Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе - РИА Новости, 02.02.2022
Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе
Эксперты выяснили, в какие города России и мира были куплены самые дорогие авиабилеты в январе 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:50
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туризм
благовещенск
владивосток
хабаровск
сочи
лондон
новости - туризм
пхукет (провинция)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города России и мира были куплены самые дорогие авиабилеты в январе 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Рейтинг возглавил перелет бизнес-классом в Кастри — столицу Сент-Люсии, страны на Карибах. Пассажир заплатил чуть больше 400 тысяч рублей за билет в одну сторону.На втором и третьем местах — поездки из Москвы на Пхукет и обратно за 344 и 278 тысяч рублей соответственно. Среди зарубежных направлений в список также вошли путешествия из столицы в Лондон, Дубай, Каракас, Мале и Тарапото.По России дороже всего оказалось слетать из Москвы во Владивосток (как в одну сторону, так и туда и обратно), Благовещенск, Сочи, Хабаровск и Омск.
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благовещенск, владивосток, хабаровск, сочи, лондон, новости - туризм, пхукет (провинция), пассажиры, авиабилеты, туристы, цены, туризм, дубай, рейтинг
10:50 02.02.2022 (обновлено: 10:51 02.02.2022)
 
Эксперты узнали, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе

Туту.ру: самые дорогие авиабилеты в январе купили в Кастри и на Пхукет

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города России и мира были куплены самые дорогие авиабилеты в январе 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
Рейтинг возглавил перелет бизнес-классом в Кастри — столицу Сент-Люсии, страны на Карибах. Пассажир заплатил чуть больше 400 тысяч рублей за билет в одну сторону.
На втором и третьем местах — поездки из Москвы на Пхукет и обратно за 344 и 278 тысяч рублей соответственно.
Среди зарубежных направлений в список также вошли путешествия из столицы в Лондон, Дубай, Каракас, Мале и Тарапото.
По России дороже всего оказалось слетать из Москвы во Владивосток (как в одну сторону, так и туда и обратно), Благовещенск, Сочи, Хабаровск и Омск.
Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 11:00Туризм
Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Абхазию
 
ТуризмБлаговещенскВладивостокХабаровскСочиЛондонНовости - ТуризмПхукет (провинция)пассажирыавиабилетытуристыЦеныТуризмДубайРейтинг
 
 
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