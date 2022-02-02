https://ria.ru/20220202/atom-1770738151.html

"Росатом" приветствует решение ЕК придать атомной энергетике зеленый статус

"Росатом" приветствует решение ЕК придать атомной энергетике зеленый статус - РИА Новости, 02.02.2022

"Росатом" приветствует решение ЕК придать атомной энергетике зеленый статус

"Росатом" положительно оценивает решение Еврокомиссии придать атомной энергетике статус зеленого источника энергии, говорится в заявлении российской... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:04

2022-02-02T19:04

2022-02-02T19:50

технологии

еврокомиссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Росатом" положительно оценивает решение Еврокомиссии придать атомной энергетике статус зеленого источника энергии, говорится в заявлении российской госкорпорации.Ранее в среду Еврокомиссия сообщила, что после консультаций с экспертным сообществом предложила отнести атомную энергию в Евросоюзе к экологически чистой энергетической системе."Росатом" положительно оценивает процесс включения атомной энергии в таксономию "зеленых" проектов Европейского Союза... В ситуации, когда климатические цели и амбиции повышаются, невозможно игнорировать уже существующие низкоуглеродные технологии, особенно в свете того, что ранее Европейская экономическая комиссия ООН назвала атомную энергетику источником электроэнергии с самыми низкими выбросами CO2 на жизненном цикле эксплуатации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211208/energetika-1762718093.html

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технологии, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз