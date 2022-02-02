https://ria.ru/20220202/armiya-1770682486.html
Признание генерала ВСУ: в украинской армии произошла катастрофа
Генерал ВСУ заявил о катастрофе в украинской армии - РИА Новости, 02.02.2022
Признание генерала ВСУ: в украинской армии произошла катастрофа
Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого минимума, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:58
2022-02-02T14:58
2022-02-02T17:44
вооруженные силы украины
в мире
украина
сергей кривонос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751812640_0:130:2915:1770_1920x0_80_0_0_4e2088cab1c9e943059452bad8cca805.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого минимума, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф". "Во время войны каждый воин — на вес золота, но государство этим не дорожит", — заявил он.Кривонос пояснил, что за пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя численность армии, по официальным данным, выросла с 210 до 250 тысяч."Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50-60%", — добавил он.Генерал рассказал, что армейское руководство, чтобы показать укомплектованность, сокращают штатную численность."Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной", — объяснил он.Ранее Кривонос сообщил об увольнении десятков тысяч военных из ВСУ. По его словам, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, солдаты называют "иудскими", а сама армия вернулась в "страшные 90-е", рассказал генерал.
https://ria.ru/20220122/stsenariy-1769060809.html
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751812640_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_8ec0a928faf93ca9dd55ed4dde6f6577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, сергей кривонос
14:58 02.02.2022 (обновлено: 17:44 02.02.2022)
Генерал ВСУ заявил о катастрофе в украинской армии
Генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической нехватке личного состава в украинской армии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого минимума, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф"
.
"Во время войны каждый воин — на вес золота, но государство этим не дорожит", — заявил он.
Кривонос пояснил, что за пять лет из ВСУ
уволились 130 тысяч человек, хотя численность армии, по официальным данным, выросла с 210 до 250 тысяч.
"Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50-60%", — добавил он.
Генерал рассказал, что армейское руководство, чтобы показать укомплектованность, сокращают штатную численность.
"Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной", — объяснил он.
Ранее Кривонос сообщил об увольнении десятков тысяч военных из ВСУ. По его словам, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, солдаты называют "иудскими", а сама армия вернулась в "страшные 90-е", рассказал генерал.