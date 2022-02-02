https://ria.ru/20220202/armiya-1770682486.html

Признание генерала ВСУ: в украинской армии произошла катастрофа

Генерал ВСУ заявил о катастрофе в украинской армии - РИА Новости, 02.02.2022

Признание генерала ВСУ: в украинской армии произошла катастрофа

Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого минимума, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:58

2022-02-02T14:58

2022-02-02T17:44

вооруженные силы украины

в мире

украина

сергей кривонос

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого минимума, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф". "Во время войны каждый воин — на вес золота, но государство этим не дорожит", — заявил он.Кривонос пояснил, что за пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя численность армии, по официальным данным, выросла с 210 до 250 тысяч."Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50-60%", — добавил он.Генерал рассказал, что армейское руководство, чтобы показать укомплектованность, сокращают штатную численность."Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной", — объяснил он.Ранее Кривонос сообщил об увольнении десятков тысяч военных из ВСУ. По его словам, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военнослужащие не знают, "что им делать дальше", пояснил он. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, солдаты называют "иудскими", а сама армия вернулась в "страшные 90-е", рассказал генерал.

https://ria.ru/20220122/stsenariy-1769060809.html

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html

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вооруженные силы украины, в мире, украина, сергей кривонос