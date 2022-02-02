Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/arest-1770688724.html
В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка
В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 02.02.2022
В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка
Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя Омской области, подозреваемого в том, что он задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:34
2022-02-02T15:34
происшествия
александр бастрыкин
кольцово
россия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя Омской области, подозреваемого в том, что он задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.Ночью 1 февраля медики скорой помощи приехали в частный дом в деревне Кольцово Кормиловского района и обнаружили тело четырехлетней девочки. Сразу же был задержан 38-летний сожитель матери девочки. По данным СК РФ, около часа ночи он в пьяном виде задушил девочку после просьбы включить ей мультфильм."Кировский районный суд Омска, согласившись с позицией прокурора, заключил под стражу на два месяца 38-летнего жителя деревни Кольцово Кормиловского района Омской области, обвиняемого в убийство малолетнего ребенка", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, добавив, что несмотря на то, что подозреваемый признал вину, он пытался повлиять на мать ребенка, чтобы она солгала следователям о причине смерти девочки.Ход расследования, а также результат проверки надзорных органов находятся на контроле прокуратуры. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК по Омской области Сергею Марковиченко доложить о расследовании уголовного дела.
https://ria.ru/20220201/ubiystvo-1770442011.html
https://ria.ru/20220117/kislovodsk-1768284143.html
кольцово
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр бастрыкин, кольцово, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
15:34 02.02.2022
 
В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

Подозреваемого в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультик арестовали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя Омской области, подозреваемого в том, что он задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ночью 1 февраля медики скорой помощи приехали в частный дом в деревне Кольцово Кормиловского района и обнаружили тело четырехлетней девочки. Сразу же был задержан 38-летний сожитель матери девочки. По данным СК РФ, около часа ночи он в пьяном виде задушил девочку после просьбы включить ей мультфильм.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 11:28
Омича заподозрили в убийстве ребенка из-за просьбы включить мультфильм
"Кировский районный суд Омска, согласившись с позицией прокурора, заключил под стражу на два месяца 38-летнего жителя деревни Кольцово Кормиловского района Омской области, обвиняемого в убийство малолетнего ребенка", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, добавив, что несмотря на то, что подозреваемый признал вину, он пытался повлиять на мать ребенка, чтобы она солгала следователям о причине смерти девочки.
Ход расследования, а также результат проверки надзорных органов находятся на контроле прокуратуры. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК по Омской области Сергею Марковиченко доложить о расследовании уголовного дела.
Следственные мероприятия по делу об убийстве ребенка в Ставропольском крае
17 января, 21:56
В Кисловодске арестовали подозреваемого по делу о жестоком убийстве ребенка
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинКольцовоРоссияОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала