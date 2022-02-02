https://ria.ru/20220202/arest-1770688724.html

В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 02.02.2022

В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя Омской области, подозреваемого в том, что он задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:34

2022-02-02T15:34

происшествия

александр бастрыкин

кольцово

россия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя Омской области, подозреваемого в том, что он задушил четырехлетнюю дочь сожительницы после просьбы включить мультфильм, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.Ночью 1 февраля медики скорой помощи приехали в частный дом в деревне Кольцово Кормиловского района и обнаружили тело четырехлетней девочки. Сразу же был задержан 38-летний сожитель матери девочки. По данным СК РФ, около часа ночи он в пьяном виде задушил девочку после просьбы включить ей мультфильм."Кировский районный суд Омска, согласившись с позицией прокурора, заключил под стражу на два месяца 38-летнего жителя деревни Кольцово Кормиловского района Омской области, обвиняемого в убийство малолетнего ребенка", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, добавив, что несмотря на то, что подозреваемый признал вину, он пытался повлиять на мать ребенка, чтобы она солгала следователям о причине смерти девочки.Ход расследования, а также результат проверки надзорных органов находятся на контроле прокуратуры. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК по Омской области Сергею Марковиченко доложить о расследовании уголовного дела.

https://ria.ru/20220201/ubiystvo-1770442011.html

https://ria.ru/20220117/kislovodsk-1768284143.html

кольцово

россия

омск

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происшествия, александр бастрыкин, кольцово, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)