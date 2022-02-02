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Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников
Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников - РИА Новости, 02.02.2022
Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников
Некоторых причастных к атаке на дом правительства в Гвинее-Бисау арестовали, заявил президент страны Умару Сисоку Эмбало. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T01:35
2022-02-02T01:35
2022-02-02T01:48
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Некоторых причастных к атаке на дом правительства в Гвинее-Бисау арестовали, заявил президент страны Умару Сисоку Эмбало.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства."Эмбало заявил, что некоторые из причастных к этому людей были арестованы, но он не знает, сколько их", - заявил президент в видеообращении.По словам главы государства, есть погибшие среди сотрудников сил безопасности, но все министры живы.Президент добавил, что нападение "было хорошо подготовлено и организовано, а также могло быть связано с людьми, причастными к обороту наркотиков". По мнению главы государства, армия не причастна к нападению.Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау РИА Новости сообщили, что мятежники захватили в заложники президента республики. После ожесточенной пятичасовой перестрелки его удалось отбить и под усиленной охранной доставить в президентский дворец.
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в мире, бисау, гвинея-бисау
01:35 02.02.2022 (обновлено: 01:48 02.02.2022)
Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников
Президент Гвинеи-Бисау Эмбало заявил, что мятежники пытались убить его и премьер-министра
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Некоторых причастных к атаке на дом правительства в Гвинее-Бисау арестовали, заявил президент страны Умару Сисоку Эмбало.
Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау
в столице страны Бисау
, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства.
"Эмбало заявил, что некоторые из причастных к этому людей были арестованы, но он не знает, сколько их", - заявил президент в видеообращении.
По словам главы государства, есть погибшие среди сотрудников сил безопасности, но все министры живы.
"Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет", - заявил Эмбало, которого цитирует Рейтер
.
Президент добавил, что нападение "было хорошо подготовлено и организовано, а также могло быть связано с людьми, причастными к обороту наркотиков". По мнению главы государства, армия не причастна к нападению.
Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау РИА Новости сообщили, что мятежники захватили в заложники президента республики. После ожесточенной пятичасовой перестрелки его удалось отбить и под усиленной охранной доставить в президентский дворец.