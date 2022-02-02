https://ria.ru/20220202/arest-1770590839.html

Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников

Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников - РИА Новости, 02.02.2022

Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников

Некоторых причастных к атаке на дом правительства в Гвинее-Бисау арестовали, заявил президент страны Умару Сисоку Эмбало. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T01:35

2022-02-02T01:35

2022-02-02T01:48

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бисау

гвинея-бисау

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Некоторых причастных к атаке на дом правительства в Гвинее-Бисау арестовали, заявил президент страны Умару Сисоку Эмбало.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время проходило заседание совета министров с участием первых лиц государства."Эмбало заявил, что некоторые из причастных к этому людей были арестованы, но он не знает, сколько их", - заявил президент в видеообращении.По словам главы государства, есть погибшие среди сотрудников сил безопасности, но все министры живы.Президент добавил, что нападение "было хорошо подготовлено и организовано, а также могло быть связано с людьми, причастными к обороту наркотиков". По мнению главы государства, армия не причастна к нападению.Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау РИА Новости сообщили, что мятежники захватили в заложники президента республики. После ожесточенной пятичасовой перестрелки его удалось отбить и под усиленной охранной доставить в президентский дворец.

https://ria.ru/20220201/strelba-1770583710.html

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в мире, бисау, гвинея-бисау