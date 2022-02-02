https://ria.ru/20220202/aktsii-1770595644.html

Финансист назвал текущий момент удачным для покупки российских акций

Финансист назвал текущий момент удачным для покупки российских акций - РИА Новости, 02.02.2022

Финансист назвал текущий момент удачным для покупки российских акций

Покупка российских акций в текущий момент будет удачным решением, также стоит диверсифицировать портфель сбережений используя валюты, в том числе и доллар,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T04:05

2022-02-02T04:05

2022-02-02T04:05

экономика

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Покупка российских акций в текущий момент будет удачным решением, также стоит диверсифицировать портфель сбережений используя валюты, в том числе и доллар, прокомментировал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.Портфель сбережений для долгосрочных инвестиций стоит диверсифицировать, используя, в том числе, и доллар. "При этом крайне нерационально закупать американскую или другую иностранную валюту в периоды их нахождения вблизи среднесрочных максимумов против рубля, как это было на прошлой неделе", - обратил внимание Наметкин.В то же время, структура сбережений российских граждан не обязана будет зависеть от международных резервов. Частные инвесторы могут не опасаться существенных колебаний доллара из-за продаж облигаций США со стороны российских властей, так как динамика американской валюты больше зависит от решений ФРС по сдерживанию инфляции, отметил эксперт.Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги - до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца. Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные - 2,308 миллиарда, следует из данных Минфина США.

https://ria.ru/20220124/rubl-1769180537.html

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экономика, россия