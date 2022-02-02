Финансист назвал текущий момент удачным для покупки российских акций
Финансист Наметкин назвал покупку российских акций в текущий момент удачным решением
Рынок акций
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Покупка российских акций в текущий момент будет удачным решением, также стоит диверсифицировать портфель сбережений используя валюты, в том числе и доллар, прокомментировал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
"Сейчас удачный момент для приобретения значительно подешевевших российских акций - помимо уже благоприятных фундаментальных факторов (высокая цена на нефть, снижение геополитической напряженности), их привлекательность на долгосрочном горизонте связана с высокой дивидендной доходностью", - считает эксперт.
Портфель сбережений для долгосрочных инвестиций стоит диверсифицировать, используя, в том числе, и доллар. "При этом крайне нерационально закупать американскую или другую иностранную валюту в периоды их нахождения вблизи среднесрочных максимумов против рубля, как это было на прошлой неделе", - обратил внимание Наметкин.
В то же время, структура сбережений российских граждан не обязана будет зависеть от международных резервов. Частные инвесторы могут не опасаться существенных колебаний доллара из-за продаж облигаций США со стороны российских властей, так как динамика американской валюты больше зависит от решений ФРС по сдерживанию инфляции, отметил эксперт.
Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные долговые бумаги - до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца. Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные - 2,308 миллиарда, следует из данных Минфина США.