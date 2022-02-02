09:47 02.02.2022 (обновлено: 11:17 02.02.2022)
Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием
Талибам запретили входить на территорию парков развлечений с оружием
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили входить с оружием в парки развлечений в Афганистане, сообщил в Twitter официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) запрещено входить на территорию парков развлечений с оружием, в военной форме, а также (въезжать) на транспортных средствах. Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений", - написал Муджахид, ссылаясь на постановление кабмина.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность