https://ria.ru/20220202/afganistan-1770615313.html

Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием

Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием - РИА Новости, 02.02.2022

Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием

Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили входить с оружием в парки развлечений в Афганистане, сообщил в Twitter официальный представитель движения... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:47

2022-02-02T09:47

2022-02-02T11:17

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg

КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили входить с оружием в парки развлечений в Афганистане, сообщил в Twitter официальный представитель движения Забиулла Муджахид."Моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) запрещено входить на территорию парков развлечений с оружием, в военной форме, а также (въезжать) на транспортных средствах. Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений", - написал Муджахид, ссылаясь на постановление кабмина.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/taliby-1768551928.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон