Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/afganistan-1770615313.html
Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием
Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием - РИА Новости, 02.02.2022
Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием
Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили входить с оружием в парки развлечений в Афганистане, сообщил в Twitter официальный представитель движения... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:47
2022-02-02T11:17
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg
КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили входить с оружием в парки развлечений в Афганистане, сообщил в Twitter официальный представитель движения Забиулла Муджахид."Моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) запрещено входить на территорию парков развлечений с оружием, в военной форме, а также (въезжать) на транспортных средствах. Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений", - написал Муджахид, ссылаясь на постановление кабмина.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/taliby-1768551928.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_48e26f88fb5a24e59eece1155ba72f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
09:47 02.02.2022 (обновлено: 11:17 02.02.2022)
 
Талибам запретили входить в парки развлечений с оружием

Талибам запретили входить на территорию парков развлечений с оружием

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили входить с оружием в парки развлечений в Афганистане, сообщил в Twitter официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Моджахедам Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) запрещено входить на территорию парков развлечений с оружием, в военной форме, а также (въезжать) на транспортных средствах. Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений", - написал Муджахид, ссылаясь на постановление кабмина.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 14:31В мире
Талибы заявили о выполнении всех условий для признания их правительства
 
В миреАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала