https://ria.ru/20220202/122-1770692469.html

Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко

Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко - РИА Новости, 02.02.2022

Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко

Число звонков на специальную линию по вопросам коронавируса 122 возросло за неделю на 35%, при этом большинство регионов справляются с нагрузкой, заявил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:00

2022-02-02T16:00

2022-02-02T16:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число звонков на специальную линию по вопросам коронавируса 122 возросло за неделю на 35%, при этом большинство регионов справляются с нагрузкой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по организации и обеспечению работы службы в регионах."Рост количества заболевших, естественно, повлиял на нагрузку службы. За последнюю неделю увеличилось количество обращений в целом по стране почти на 35%. Несмотря на это, большинство регионов справляются с возросшим объемом", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По словам вице-премьера, в большинстве регионов среднее время ожидания ответа составляет около минуты, однако есть регионы, где данный показатель выше. Это связано с тем, что вовремя не было увеличено число операторов на линии."Прошу все регионы максимально объективно оценивать ситуации на местах. Еще раз обращаю внимание, что мы готовы оказать оперативную поддержку - ни в одном субъекте не должно быть нерешенных технических вопросов. При их появлении обращайтесь в Координационный центр и Минцифры", - добавил Чернышенко.Вице-премьер также обратил особое внимание на дистанционное оформление больничных листов и поручил Минздраву совместно с Минцифры в кратчайшие сроки наладить эту работу, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. Он также отметил, что Минцифры проработан вопрос по организации обратных звонков операторов в случае недозвона в службу 122.

https://ria.ru/20220127/orvi-1769802600.html

https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, дмитрий чернышенко, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19