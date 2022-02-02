Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/122-1770692469.html
Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко
Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко - РИА Новости, 02.02.2022
Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко
Число звонков на специальную линию по вопросам коронавируса 122 возросло за неделю на 35%, при этом большинство регионов справляются с нагрузкой, заявил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:00
2022-02-02T16:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
дмитрий чернышенко
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770673184_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_e015edd589379505c5a66424c4aec0a2.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число звонков на специальную линию по вопросам коронавируса 122 возросло за неделю на 35%, при этом большинство регионов справляются с нагрузкой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по организации и обеспечению работы службы в регионах."Рост количества заболевших, естественно, повлиял на нагрузку службы. За последнюю неделю увеличилось количество обращений в целом по стране почти на 35%. Несмотря на это, большинство регионов справляются с возросшим объемом", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По словам вице-премьера, в большинстве регионов среднее время ожидания ответа составляет около минуты, однако есть регионы, где данный показатель выше. Это связано с тем, что вовремя не было увеличено число операторов на линии."Прошу все регионы максимально объективно оценивать ситуации на местах. Еще раз обращаю внимание, что мы готовы оказать оперативную поддержку - ни в одном субъекте не должно быть нерешенных технических вопросов. При их появлении обращайтесь в Координационный центр и Минцифры", - добавил Чернышенко.Вице-премьер также обратил особое внимание на дистанционное оформление больничных листов и поручил Минздраву совместно с Минцифры в кратчайшие сроки наладить эту работу, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. Он также отметил, что Минцифры проработан вопрос по организации обратных звонков операторов в случае недозвона в службу 122.
https://ria.ru/20220127/orvi-1769802600.html
https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770673184_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_bbeb50be1578e7042a2bacd566c8b9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, дмитрий чернышенко, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19
16:00 02.02.2022
 
Служба 122 справляется с возросшим числом звонков, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: служба 122 по коронавирусу справляется с возросшим числом звонков

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число звонков на специальную линию по вопросам коронавируса 122 возросло за неделю на 35%, при этом большинство регионов справляются с нагрузкой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по организации и обеспечению работы службы в регионах.
"Рост количества заболевших, естественно, повлиял на нагрузку службы. За последнюю неделю увеличилось количество обращений в целом по стране почти на 35%. Несмотря на это, большинство регионов справляются с возросшим объемом", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 15:08
Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом
По словам вице-премьера, в большинстве регионов среднее время ожидания ответа составляет около минуты, однако есть регионы, где данный показатель выше. Это связано с тем, что вовремя не было увеличено число операторов на линии.
"Прошу все регионы максимально объективно оценивать ситуации на местах. Еще раз обращаю внимание, что мы готовы оказать оперативную поддержку - ни в одном субъекте не должно быть нерешенных технических вопросов. При их появлении обращайтесь в Координационный центр и Минцифры", - добавил Чернышенко.
Вице-премьер также обратил особое внимание на дистанционное оформление больничных листов и поручил Минздраву совместно с Минцифры в кратчайшие сроки наладить эту работу, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. Он также отметил, что Минцифры проработан вопрос по организации обратных звонков операторов в случае недозвона в службу 122.
Измерение температуры тела - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 14:39
Названы три симптома простуды, требующие срочного вызова скорой
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииДмитрий ЧернышенкоОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала