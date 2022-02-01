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Вы задолбали, ребята. Зеленский впал в ярость из-за американцев
На Украине рассказали о "злости Зеленского" на США - РИА Новости, 01.02.2022
Вы задолбали, ребята. Зеленский впал в ярость из-за американцев
Украинский лидер Владимир Зеленский злится на американских политиков и СМИ, которые ежедневно твердят об угрозе "российского вторжения" в страну. Об этом заявил РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:03
2022-02-01T18:21
в мире
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владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский злится на американских политиков и СМИ, которые ежедневно твердят об угрозе "российского вторжения" в страну. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.По его словам, сейчас самый критический момент в истории республики, поскольку перед ней стоит вопрос об истинной независимости, в первую очередь от западных партнеров. Как считает Арестович, на деле США не собираются реально помогать Украине и используют ее как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях. Информационные вбросы о "российской угрозе", а также поставки легких вооружений Киеву необходимы демократам для внутриполитической борьбы с республиканцами, а не для защиты украинского государства, предположил экс-советник.Обострение ситуации на УкраинеСейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220201/oblasti-1770503000.html
https://ria.ru/20220131/vtorzhenie-1770288128.html
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в мире, украина, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, сергей лавров, россия
15:03 01.02.2022 (обновлено: 18:21 01.02.2022)
 
На Украине рассказали о "злости Зеленского" на США

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович рассказал о злости президента Украины на США

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский злится на американских политиков и СМИ, которые ежедневно твердят об угрозе "российского вторжения" в страну. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.

"Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетело за месяц с Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создания ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению", — рассказал бывший чиновник.

По его словам, сейчас самый критический момент в истории республики, поскольку перед ней стоит вопрос об истинной независимости, в первую очередь от западных партнеров. Как считает Арестович, на деле США не собираются реально помогать Украине и используют ее как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Информационные вбросы о "российской угрозе", а также поставки легких вооружений Киеву необходимы демократам для внутриполитической борьбы с республиканцами, а не для защиты украинского государства, предположил экс-советник.
Михаил Забродский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
15:49
Генерал ВСУ назвал области Украины, "мечтающие войти в состав России"

Обострение ситуации на Украине

Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:43
Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат
 
В миреУкраинаСШАСергей НарышкинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссия
 
 
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