Вы задолбали, ребята. Зеленский впал в ярость из-за американцев

15:03 01.02.2022 (обновлено: 18:21 01.02.2022)
На Украине рассказали о "злости Зеленского" на США
Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович рассказал о злости президента Украины на США
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский злится на американских политиков и СМИ, которые ежедневно твердят об угрозе "российского вторжения" в страну. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
"Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетело за месяц с Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создания ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению", — рассказал бывший чиновник.
По его словам, сейчас самый критический момент в истории республики, поскольку перед ней стоит вопрос об истинной независимости, в первую очередь от западных партнеров. Как считает Арестович, на деле США не собираются реально помогать Украине и используют ее как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Информационные вбросы о "российской угрозе", а также поставки легких вооружений Киеву необходимы демократам для внутриполитической борьбы с республиканцами, а не для защиты украинского государства, предположил экс-советник.
Обострение ситуации на Украине
На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.