https://ria.ru/20220201/zholi-1770404024.html

Глава МИД Канады уклонилась от ответа на вопрос о поставках оружия Украине

Глава МИД Канады уклонилась от ответа на вопрос о поставках оружия Украине - РИА Новости, 01.02.2022

Глава МИД Канады уклонилась от ответа на вопрос о поставках оружия Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время дебатов в национальном парламенте ушла от ответа на вопрос одного из законодателей о том, планирует ли... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:22

2022-02-01T04:22

2022-02-01T04:23

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время дебатов в национальном парламенте ушла от ответа на вопрос одного из законодателей о том, планирует ли руководство страны поставить Украине летальные вооружения для укрепления ее обороноспособности в свете приписываемых России планов по эскалации.Глава канадского МИД подчеркнула, что Оттава абсолютно привержена дипломатическому разрешению украинского кризиса. При этом она отдельно отметила, что любая возможная последующая "агрессия" со стороны России встретит скоординированные экономические санкции стран Запада.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

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