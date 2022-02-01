04:22 01.02.2022 (обновлено: 04:23 01.02.2022)
Глава МИД Канады уклонилась от ответа на вопрос о поставках оружия Украине
Глава МИД Канады Жоли уклонилась от ответа на вопрос о поставках летального оружия Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время дебатов в национальном парламенте ушла от ответа на вопрос одного из законодателей о том, планирует ли руководство страны поставить Украине летальные вооружения для укрепления ее обороноспособности в свете приписываемых России планов по эскалации.
"Я и мой коллега депутат согласны в том, что необходимо не допустить дальнейшего вторжения (РФ – ред.) на Украину. Однако сейчас важнее всего сосредоточить наши усилия на дипломатии и сдерживании. Именно этим мы и занимаемся", - сказала Жоли, чье выступление транслировал телеканал Global News.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.