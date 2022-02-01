https://ria.ru/20220201/zelenskiy-1770441079.html

Зеленский надеется на встречу лидеров стран "нормандского формата"

Зеленский надеется на встречу лидеров стран "нормандского формата" - РИА Новости, 01.02.2022

Зеленский надеется на встречу лидеров стран "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над согласованием даты новой встречи советников глав государств "нормандского формата" по... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:23

2022-02-01T11:23

2022-02-01T11:40

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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над согласованием даты новой встречи советников глав государств "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе, надеется, что на ней согласуют встречу на высшем уровне."Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность относительно встречи лидеров "нормандской четверки", - сказал Зеленский, выступая во вторник на открытии новой сессии Верховной рады Украины.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли на минувшей неделе. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770087133.html

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в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, верховная рада украины, россия