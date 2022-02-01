https://ria.ru/20220201/zegler-1770448334.html
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес - РИА Новости, 01.02.2022
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки в новом фильме Дисней, высказалась о хейте в свой адрес. Размышлениями она поделилась в беседе с актером Эндрю... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:59
2022-02-01T12:59
2022-02-01T12:59
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки в новом фильме Дисней, высказалась о хейте в свой адрес. Размышлениями она поделилась в беседе с актером Эндрю Гарфилдом, которую организовал журнал Variety. После объявления, что образ воплотит Зеглер, в социальных сетях начались споры. По мнению актрисы, некоторые пользователи были в ярости, но отвечать на их злость негативом нельзя. "В конце концов, у меня есть работа, и она мне нравится. Значит, я стану латиноамериканской принцессой", — высказалась восходящая звезда.Рэйчел Зеглер исполнила главную роль в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Ее игра была высоко оценена критиками. Новый фильм о Белоснежке — ремейк мультфильма 1938 года. Это была первая анимационная картина Дисней, принесшая огромный успех студии.Когда состоится премьера картины с Зеглер в роли сказочной принцессы, пока не было объявлено.
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the walt disney company, новости культуры, кино и сериалы
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес
Рейчел Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки в новом фильме Дисней, высказалась о хейте в свой адрес. Размышлениями она поделилась
в беседе с актером Эндрю Гарфилдом, которую организовал журнал Variety.
"Никогда не могла представить, что со мной такое может случиться. Белоснежку латиноамериканкой обычно не представляют. Хотя в испано-говорящих странах эту героиню очень любят", — говорит артистка.
После объявления, что образ воплотит Зеглер, в социальных сетях начались споры. По мнению актрисы, некоторые пользователи были в ярости, но отвечать на их злость негативом нельзя.
"В конце концов, у меня есть работа, и она мне нравится. Значит, я стану латиноамериканской принцессой", — высказалась восходящая звезда.
Рэйчел Зеглер исполнила главную роль в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Ее игра была высоко оценена критиками.
Новый фильм о Белоснежке — ремейк мультфильма 1938 года. Это была первая анимационная картина Дисней, принесшая огромный успех студии.
Когда состоится премьера картины с Зеглер в роли сказочной принцессы, пока не было объявлено.