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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/zegler-1770448334.html
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес - РИА Новости, 01.02.2022
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки в новом фильме Дисней, высказалась о хейте в свой адрес. Размышлениями она поделилась в беседе с актером Эндрю... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:59
2022-02-01T12:59
культура
the walt disney company
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки в новом фильме Дисней, высказалась о хейте в свой адрес. Размышлениями она поделилась в беседе с актером Эндрю Гарфилдом, которую организовал журнал Variety. После объявления, что образ воплотит Зеглер, в социальных сетях начались споры. По мнению актрисы, некоторые пользователи были в ярости, но отвечать на их злость негативом нельзя. "В конце концов, у меня есть работа, и она мне нравится. Значит, я стану латиноамериканской принцессой", — высказалась восходящая звезда.Рэйчел Зеглер исполнила главную роль в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Ее игра была высоко оценена критиками. Новый фильм о Белоснежке — ремейк мультфильма 1938 года. Это была первая анимационная картина Дисней, принесшая огромный успех студии.Когда состоится премьера картины с Зеглер в роли сказочной принцессы, пока не было объявлено.
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the walt disney company, новости культуры, кино и сериалы
12:59 01.02.2022
 
Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес

Рейчел Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки, высказалась о хейте в свой адрес

© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/InstagramКадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
Кадр из мультфильма Белоснежка и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рейчел Зеглер, получившая роль Белоснежки в новом фильме Дисней, высказалась о хейте в свой адрес. Размышлениями она поделилась в беседе с актером Эндрю Гарфилдом, которую организовал журнал Variety.

"Никогда не могла представить, что со мной такое может случиться. Белоснежку латиноамериканкой обычно не представляют. Хотя в испано-говорящих странах эту героиню очень любят", — говорит артистка.

После объявления, что образ воплотит Зеглер, в социальных сетях начались споры. По мнению актрисы, некоторые пользователи были в ярости, но отвечать на их злость негативом нельзя.
"В конце концов, у меня есть работа, и она мне нравится. Значит, я стану латиноамериканской принцессой", — высказалась восходящая звезда.
© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "Вестсайдская история"
Кадр из фильма Вестсайдская история
© 20th Century Studios (2021)
Кадр из фильма "Вестсайдская история"
Рэйчел Зеглер исполнила главную роль в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Ее игра была высоко оценена критиками.
Новый фильм о Белоснежке — ремейк мультфильма 1938 года. Это была первая анимационная картина Дисней, принесшая огромный успех студии.
Когда состоится премьера картины с Зеглер в роли сказочной принцессы, пока не было объявлено.
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