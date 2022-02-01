https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

Запад мстит России за ее правоту

Запад мстит России за ее правоту - РИА Новости, 01.02.2022

Запад мстит России за ее правоту

Политический истеблишмент коллективного Запада стращает Россию санкциями: "адскими", "антиолигархическими", "банковскими" и "финансовыми" (и так вплоть до... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:00

2022-02-01T08:00

2022-02-01T15:37

авторы

сша

европа

форин-офис

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_1008:267:3071:1428_1920x0_80_0_0_ce925618a7c5c52829b8e5ad205ba139.jpg

Политический истеблишмент коллективного Запада стращает Россию санкциями: "адскими", "антиолигархическими", "банковскими" и "финансовыми" (и так вплоть до "конфискации активов и имущества", как пригрозила глава внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс), но не идет дальше объявлений, пусть и широковещательных.Пока не идет.Пока против нас ведут войну нервов, европейские закоперщики сидят в Альбионе и Брюсселе и на манер небезызвестного булгаковского Степы Лиходеева шлют телеграммы.Нам обещают танталовы муки, нас предупреждают о близком "крахе экономики" (мы ведь помним, что ее, нашу экономику, уже с помощью ограничений "разорвали в клочья"), предрекают коллапс и крушение.Держатели дешевого балагана, в который сегодня превратилось то, что раньше называлось "международными отношениями", выпускают на сцену то министершу, нетвердо знающую историю, то руководителя всей европейской дипломатии, открыто декларирующего, что "Россия — это враг демократии".Британский МИД, или, как принято называть ведомство, Форин-офис, объявляет о намерении крутануть гаечки ограничений чуть туже, чтобы мы наконец осознали нашу провинность перед всем прогрессивным человечеством, этим "золотым миллиардом" сторонников свобод и демократии.Истерика, которой место, как мы думали, подальше от чужих глаз, поскольку практически всегда подобное состояние свидетельствует о слабости и позиции, и аргументации, стала с легкой руки нынешнего политического руководства коллективного Запада средством вести политический диалог и способом достижения цели.Конфигурация, в которой хорошим тоном считается вешать на Россию всех собак, сложилась — в том числе и с помощью европейской послушной прессы — не сегодня.Ей никак не меньше 15 лет.Расклад, при котором Москва всегда виновата или несет ответственность за происходящее (в дурном смысле, поскольку за все хорошее отвечает либо ЕС, либо НАТО, либо дуэт этих международных альянсов) на континенте, начал оформляться еще в нулевые.Тогда это было робко, с оговорками и иногда с реверансами. За более чем полтора десятилетия голоса русофобов окрепли, их активно подпирали и финансово, и политически и в момент, когда Россия начала четко артикулировать свою позицию, по ней (по позиции), и по стране, и по людям, которые тут живут, начали бить прямой наводкой.Всякий раз, когда Россия обозначала, что намерена защищать людей (да, первым делом — те, кто нуждается в поддержке; издержками мы занимаемся позже), ее обвиняли в "агрессии".Всякий раз, когда наша страна стремилась взять под крыло тех, кто искал опору, на нее обрушивались потоки самой грязной клеветы.Так было в Южной Осетии в 2008-м, так было с Крымом.Россию в массовом европейском сознании многие годы абсолютно цинично превращали в изгоя, делая для этого все и не стесняясь в средствах.Мутная ситуация с "отравлением" в Британии? Ищите "российский след".Взрывы на военных складах в Чехии? Это устроили русские.Сплетни о существовании неких "разведбаз" во Французских Альпах? И вновь это "происки Москвы".Нашу страну обвиняли практически во всех смертных (и несмертных тоже) грехах — и так на протяжении не недель или месяцев, а многих лет.Европейские СМИ беззастенчиво выдвигали обвинения в том, что "Россия клевещет, дезинформирует и вносит раздор", забывая о том, что проекции в психологии еще никто не отменял. И на самом деле это именно западные медиа легко и непринужденно практически в ежедневном режиме обрушивали на Россию потоки и лжи, и клеветы, и той же дезинформации.Европе, кстати, такой общий раж ненависти не в новинку.Все это в истории континента уже было.Чуть менее 90 лет назад.Когда в Германии после прихода к власти национал-социалистов виноватыми во всех проблемах и главными злодеями были назначены евреи.Схема накачки ненавистью — такая же или почти такая же.Ничего нового с момента геббельсовщины не придумали: всегда одна позиция, она же — правильная, всегда одни исключительно светочи и прогрессисты, а другие — латентные или явные злодеи и регрессисты, одни — всегда за свободу и демократию, другие же поддерживают "диктатуру и авторитаризм".Нюансы, сложности, детали были отправлены в нынешнем европейском дискурсе на свалку, поскольку не они целесообразны, а требуется постоянная монотонная возгонка русофобии.Как только концентрация ядовитых паров ксенофобии достигнет нужного (по мнению тех, кто в соответствии с партитурой этой кампании дирижирует) значения, может начаться следующий этап.И уже никто не вспомнит, что практически все, о чем мы мир — цивилизованный и прогрессивный — предупреждали, с удивительной точностью сбылось.Москва говорила, что Европейский союз, желающий избавиться от мифической "энергозависимости от России", в результате политиканских игр в экологию будет платить в разы дороже за топливо.Так и получилось.Москва объясняла, что любые внешние интервенции, пусть и осуществляемые под благими лозунгами, оборачиваются катастрофой — и военной, и гуманитарной.А теперь смотрим, что произошло в результате "арабской весны" в той же Ливии или какова ситуация в Ираке сегодня.Москва прогнозировала, к чему приведет государственный переворот в Киеве для всей Украины, и можно убедиться, что по всем позициям — и политическим, и экономическим — вновь оказалась права.Москва указывала, что любое расширение НАТО на восток приведет к существенной нестабильности на континенте, и так оно и вышло.Россия точь-в-точь как Кассандра предупреждала десятки раз, что те, кто самоназначился хранителями всемирной безопасности, не вполне твердо держат штурвал и под их управлением мир может сорваться в пике, но, как и Кассандру, нашу страну не только никто не слушал — ее за пророчества еще и решили изгнать за пределы того самого "цивилизованного мира", который мы сумели защитить (и спасти) во время войны и пытаемся сохранить и сейчас.Новые угрозы введения санкций и прочих ограничений способны произвести впечатление лишь на возбудимые натуры, в конце концов, что СССР, что Россия: мы живем в санкционном режиме, который ввел против нас Запад, если честно, уже более века назад. Они в общем если и принесли ущерб, то тем, кто их вводил.Россия все сумела выдержать и выдюжить, спасая тех, кто нуждался в спасении, пусть и не дождавшись от них благодарности, уверенно и спокойно продолжит свой путь.Не только потому, что за нами сила, но и потому, что за нами правда.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/ssha-1770342301.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770217584.html

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html

https://ria.ru/20210314/grozev-1601084894.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769808758.html

https://ria.ru/20220131/kiev-1770372089.html

https://ria.ru/20220131/katastrofa-1770337006.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, сша, европа, форин-офис, нато, россия