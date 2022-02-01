17:07 01.02.2022 (обновлено: 17:08 01.02.2022)
Захарова прокомментировала статью об эвакуации журналистов США из Киева
Представитель МИД Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США вывозят журналистов из Киева, чтобы те не мешали своим редакциям публиковать фейки и дезинформацию.
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"Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах", - предположила Захарова в своем Telegram-канале.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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