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https://ria.ru/20220201/zakharova-1770522355.html
Захарова прокомментировала статью об эвакуации журналистов США из Киева
Захарова прокомментировала статью об эвакуации журналистов США из Киева - РИА Новости, 01.02.2022
Захарова прокомментировала статью об эвакуации журналистов США из Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США вывозят журналистов из Киева, чтобы те не мешали своим редакциям публиковать фейки и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:07
2022-02-01T17:08
в мире
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
мария захарова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США вывозят журналистов из Киева, чтобы те не мешали своим редакциям публиковать фейки и дезинформацию.Ранее некоторые СМИ сообщили, что США начали эвакуацию своих журналистов из Украины. Захарова процитировала эстонскую газету Postimees, по данным которой указание об отъезде было отдано в воскресенье вечером, оставаться предлагается на свой страх и риск."Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах", - предположила Захарова в своем Telegram-канале.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220128/diplomaty-1769957336.html
https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769216387.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, мария захарова
17:07 01.02.2022 (обновлено: 17:08 01.02.2022)
 
Захарова прокомментировала статью об эвакуации журналистов США из Киева

Представитель МИД Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США вывозят журналистов из Киева, чтобы те не мешали своим редакциям публиковать фейки и дезинформацию.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что США начали эвакуацию своих журналистов из Украины. Захарова процитировала эстонскую газету Postimees, по данным которой указание об отъезде было отдано в воскресенье вечером, оставаться предлагается на свой страх и риск.
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"Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах", - предположила Захарова в своем Telegram-канале.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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В миреДмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОМария Захарова
 
 
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