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Секретарь СНБО Украины заявил, что русским языком пользоваться "опасно"

Секретарь СНБО Украины заявил, что русским языком пользоваться "опасно" - РИА Новости, 01.02.2022

Секретарь СНБО Украины заявил, что русским языком пользоваться "опасно"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пользоваться русским языком в мире "опасно", поскольку Кремль защищает... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T01:45

2022-02-01T01:45

2022-02-01T01:45

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пользоваться русским языком в мире "опасно", поскольку Кремль защищает не только россиян, но и русскоязычных.Так Данилов прокомментировал позицию Россию защищать не только граждан РФ, но и русскоязычных.Ранее Лавров посоветовал Западу обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных на Украине, а не на мифическую эскалацию ситуации вокруг Украины, которую приписывают России.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи реализуются поэтапно.Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (от 185 до 247 долларов). В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады обратился в Конституционный суд с просьбой признать закон неконституционным. КС, однако, счел, что закон не нарушает языковые права нацменьшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.В середине января на Украине вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных средств массовой информации. Согласно новым правилам, все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издается тираж на госязыке. При этом в каждом месте их распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.Закон о госязыке был резко раскритикован и украинской оппозицией, и российскими политиками. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами.Кроме того, в конце января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх во избежание провокаций. Источник сообщал РИА Новости, что украинцам настоятельно рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами и не давать интервью на русском языке.

https://ria.ru/20220131/trass-1770394711.html

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