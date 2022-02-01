https://ria.ru/20220201/yangulbaevye-1770580040.html

Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию

Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию - РИА Новости, 01.02.2022

Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию из-за рубежа членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре скандала после задержания супруги... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:53

2022-02-01T21:53

2022-02-01T23:55

дмитрий песков

россия

нижний новгород

telegram (приложение)

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 1 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию из-за рубежа членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре скандала после задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками.Во время прямого эфира в инстаграме глава Чечни обратился к странам, "приютившим" Янгулбаевых."Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их. — Прим. ред.) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет", — сказал Кадыров.По его словам, чеченский народ воспринимает высказывания представителей семьи болезненно.Ранее глава региона опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный телеграм-канал.Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220201/kadyrov-1770463964.html

https://ria.ru/20220131/yangulbaev-1770337267.html

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нижний новгород

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дмитрий песков, россия, нижний новгород, telegram (приложение), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество