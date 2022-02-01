21:53 01.02.2022 (обновлено: 23:55 01.02.2022)
Кадыров призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию
Кадыров призвал вернуть в Россию покинувших страну членов семьи экс-судьи Янгулбаева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 1 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию из-за рубежа членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре скандала после задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками.
Во время прямого эфира в инстаграме глава Чечни обратился к странам, "приютившим" Янгулбаевых.
"Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их. — Прим. ред.) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет", — сказал Кадыров.
По его словам, чеченский народ воспринимает высказывания представителей семьи болезненно.
Ранее глава региона опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный телеграм-канал.
Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем телеграм-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы, "и полиция начинает действовать".