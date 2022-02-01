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Гендиректор "Вымпелкома": все операторы связи продадут свои вышки

Гендиректор "Вымпелкома": все операторы связи продадут свои вышки - РИА Новости, 01.02.2022

Гендиректор "Вымпелкома": все операторы связи продадут свои вышки

Вышки сотовой связи больше не являются конкурентным преимуществом операторов, поэтому от этого актива они будут отказываться, считает генеральный директор... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:37

2022-02-01T14:37

2022-02-01T14:36

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вышки сотовой связи больше не являются конкурентным преимуществом операторов, поэтому от этого актива они будут отказываться, считает генеральный директор "Вымпелкома" Александр Торбахов."К тому, что больше не составляет основу нашей конкуренции, надо относиться не как к конкурентному активу, а как к затратной части. Наши конкуренты так и поступают, и я думаю, что в итоге это сделают все. На конкуренции же среди мобильных операторов это никак не отразится, но при этом понятно, что должна поддерживаться конкуренция среди башенных игроков. И я надеюсь, что так и будет происходить", - сказал Торбахов в интервью РИА Новости.Он отметил, что на старте развития мобильной связи в России покрытие сети и наличие базовых станций в каком-то месте являлось главным конкурентным преимуществом, однако постепенно базовые станции появились практически повсюду, буквально на каждом поле. "В целом получилась крайне неэффективная система, потому что на этих полях оказалось огромное количество лишнего "металла", который нужно поддерживать и обслуживать. Владение башнями больше не является конкурентным преимуществом, при этом остается финансовым расходом, который необходимо оптимизировать", - добавил гендиректор компании.О сделке по продаже 100% акций АО "Национальная башенная компания" и около 15400 антенно-мачтовых сооружений компании "Сервис-Телеком" было объявлено в декабре 2021 года. Сумма сделки составила 70,65 миллиарда рублей, что соотносится с мультипликатором EV/EBITDA в размере 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA АО "Национальная башенная компания" после закрытия сделки, напомнил Торбахов.

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