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Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически - РИА Новости, 01.02.2022
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически
Выплаты по социальным контрактам проиндексируют автоматически, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты России. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:46
2022-02-01T10:46
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выплаты по социальным контрактам проиндексируют автоматически, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты России."Граждане, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты", - говорится в сообщении.Согласно нему, раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта. Изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года. То есть, граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет, уточняется в сообщении министерства.Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты. В соответствии с договором орган социальной защиты населения обязуется оказать человеку государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре."По предварительным результатам 2021 года, когда социальный контракт впервые был распространен на все регионы страны, доходы получателей социального контракта увеличились в 1,6 раз в среднем", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220128/platezhi-1770053479.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
10:46 01.02.2022
 
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически

Выплаты по социальным контрактам проиндексируют автоматически

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выплаты по социальным контрактам проиндексируют автоматически, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты России.
"Граждане, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты", - говорится в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Согласно нему, раньше в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта. Изменения распространятся на все выплаты, произведенные с 1 января 2022 года. То есть, граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет, уточняется в сообщении министерства.
Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты. В соответствии с договором орган социальной защиты населения обязуется оказать человеку государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре.
"По предварительным результатам 2021 года, когда социальный контракт впервые был распространен на все регионы страны, доходы получателей социального контракта увеличились в 1,6 раз в среднем", - добавляется в сообщении.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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