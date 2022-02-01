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Материнский капитал и социальные выплаты выросли с 1 февраля
Материнский капитал и социальные выплаты выросли с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2022
Материнский капитал и социальные выплаты выросли с 1 февраля
Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:06
2022-02-01T00:07
общество
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.В 2022 году материнский капитал впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей.Также с 1 февраля увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.Новые размеры таких пособий приводятся на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 472,77 рубля, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности - 708,23 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 677,81 рубля.Также отмечается, что социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6 964,68 рубля, но размер социального пособия на погребение необходимо уточнять в территориальном органе ФСС.С февраля пенсионеры должны будут получать пенсии с учетом повышенной индексации на 8,6%. Так как с 1 января индексация пенсий была произведена только на 5,9%, перерасчет будет выполнен за период с начала 2022 года.
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общество, россия
00:06 01.02.2022 (обновлено: 00:07 01.02.2022)
 
Материнский капитал и социальные выплаты выросли с 1 февраля

Материнский капитал, ряд социальных выплат и пособий с 1 февраля выросли на 8,4 процента

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка с детской коляской
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка с детской коляской
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.
В 2022 году материнский капитал впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей.
Также с 1 февраля увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.
Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Новые размеры таких пособий приводятся на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 472,77 рубля, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности - 708,23 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 677,81 рубля.
Также отмечается, что социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6 964,68 рубля, но размер социального пособия на погребение необходимо уточнять в территориальном органе ФСС.
С февраля пенсионеры должны будут получать пенсии с учетом повышенной индексации на 8,6%. Так как с 1 января индексация пенсий была произведена только на 5,9%, перерасчет будет выполнен за период с начала 2022 года.
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