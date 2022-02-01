https://ria.ru/20220201/vtb-1770485223.html

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового помощника

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового помощника - РИА Новости, 01.02.2022

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового помощника

ВТБ совместно с Yandex.Cloud разработал собственный брендированный голос в виртуальном помощнике "Алиса", сообщает банк. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:33

2022-02-01T14:33

2022-02-01T14:34

новости компаний - экономика

втб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВТБ совместно с Yandex.Cloud разработал собственный брендированный голос в виртуальном помощнике "Алиса", сообщает банк."Ежемесячно с виртуальным ассистентом банка смогут поговорить и получить консультацию по финансовым вопросам до 45 миллионов пользователей "Алисы". В 2022 году банк планирует запустить брендированный голос и в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+)", - говорится в сообщении.Чтобы активировать помощника достаточно сказать: "Алиса, запусти навык "Помощник ВТБ" из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке "Яндекс.Станция". Пользователь может задать ассистенту любой вопрос, касающийся продуктов и услуг ВТБ, в том числе об актуальных условиях по ипотеке и другим кредитам, доходности вкладов или накопительных счетов. Консультация конфиденциальна, персональные данные клиента не запрашиваются."Голос ассистента ВТБ будет знакомым для многих пользователей - он синтезирован на основе голоса российского актера Владимира Зайцева, который озвучивал персонажа Роберта Дауни-младшего в фильмах серий "Железный человек" и "Мстители". Голос создан в навыке "Помощник ВТБ" с помощью технологии SpeechKit Brand Voice. Специалисты Yandex.Cloud использовали несколько десятков часов записей для обучения ML-модели. Для повышения качества обслуживания клиентов и разработки новых сценариев диалогов модель будет регулярно дополнительно обучаться", - добавили в банке.Голосовой ассистент ВТБ первоначально появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. За это время процент автоматизации достиг 53% — то есть более половины запросов клиентов голосовой ассистент обрабатывает самостоятельно, без привлечения оператора. Сервисом воспользовались более 400 тысяч клиентов, а общая сумма совершенных с его помощью платежей и переводов превысила 40 миллионов рублей."В "Алисе" функция финансового помощника ВТБ появилась в сентябре прошлого года, а теперь получила уникальный голос. Это первый пример подобной коллаборации на российском рынке. Мы хотим, чтобы голосовой ассистент ВТБ стал узнаваемым и незаменимым помощником в финансовой сфере. В дальнейшем планируем использовать новый голос в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также интегрировать его и в другие цифровые платформы", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

https://ria.ru/20220131/vtb-1770326683.html

https://ria.ru/20220126/bankomaty-1769583521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, втб, россия