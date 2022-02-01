https://ria.ru/20220201/vsu-1770441164.html

ВСУ увеличатся на сто тысяч человек в ближайшие три года

ВСУ увеличатся на сто тысяч человек в ближайшие три года - РИА Новости, 01.02.2022

ВСУ увеличатся на сто тысяч человек в ближайшие три года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:23

2022-02-01T11:23

2022-02-01T16:29

украина

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту."Этот указ предусматривает увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактников. Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, системы карьерного роста офицеров, а также увеличение на протяжении следующих трёх лет численности вооружённых сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад вооруженных сил Украины", - сказал Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник.Он добавил, что этот указ поможет укреплению армии. "Этот указ не потому, что скоро война, этот указ, чтобы вскоре и далее был мир - мир на Украине. И этот указ я с радостью подписываю в вашем присутствии", - сказал Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770371219.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

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украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины