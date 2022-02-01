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В Кремле анонсировали встречу Путина и Макрона
В Кремле анонсировали встречу Путина и Макрона - РИА Новости, 01.02.2022
В Кремле анонсировали встречу Путина и Макрона
Очная встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может состояться уже в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:53
2022-02-01T13:08
в мире
франция
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Очная встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может состояться уже в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны", - сказал он журналистам.Песков уточнил, что "речь идет об очном контакте".На вопрос, будет ли это поездка президента России или же "мы ждем гостей", Песков сказал: "Мы все сообщим".В понедельник состоялся телефонный разговора Путина и Макрона. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Франции условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.
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в мире, франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, россия
12:53 01.02.2022 (обновлено: 13:08 01.02.2022)
 
В Кремле анонсировали встречу Путина и Макрона

Представитель Кремля Песков: очная встреча Путина и Макрона может состояться вскоре

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Очная встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона может состояться уже в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны", - сказал он журналистам.
Песков уточнил, что "речь идет об очном контакте".
На вопрос, будет ли это поездка президента России или же "мы ждем гостей", Песков сказал: "Мы все сообщим".
В понедельник состоялся телефонный разговора Путина и Макрона. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Франции условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.
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