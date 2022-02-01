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Во Франции допустили возможность личной встречи Макрона и Путина
Во Франции допустили возможность личной встречи Макрона и Путина - РИА Новости, 01.02.2022
Во Франции допустили возможность личной встречи Макрона и Путина
Представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности личной встречи президента страны Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:53
2022-02-01T11:51
в мире
франция
владимир путин
эммануэль макрон
россия
киев
дмитрий песков
нато
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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности личной встречи президента страны Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в РФ, но отметил, что решение об этом пока не принято."Я не исключаю. Но это пока не решено", - сказал Атталь в эфире радиостанции France Info, отвечая на вопрос, будет ли личная встреча Макрона и Путина в ближайшее время и отправится ли французский лидер в РФ.В понедельник состоялся новый телефонный разговора Путина и Макрона. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Франции условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.В пресс-релизе Кремля отмечалось, что Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с предоставлением РФ долгосрочных гарантий безопасности.Атталь напомнил, что предыдущий телефонный разговор Макрона и Путина состоялся в прошлую пятницу. "Президент республики четко спросил у Владимира Путина, каковы его намерения, готов ли он действовать для достижения деэскалации. Он (президент РФ) ответил утвердительно", - заявил представитель французского кабмина.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220111/makron-1767379358.html
https://ria.ru/20220128/frantsuzy-1770074765.html
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в мире, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия, киев, дмитрий песков, нато
10:53 01.02.2022 (обновлено: 11:51 01.02.2022)
 
Во Франции допустили возможность личной встречи Макрона и Путина

Представитель правительства Франции Атталь допустил возможность встречи Макрона и Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности личной встречи президента страны Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в РФ, но отметил, что решение об этом пока не принято.
"Я не исключаю. Но это пока не решено", - сказал Атталь в эфире радиостанции France Info, отвечая на вопрос, будет ли личная встреча Макрона и Путина в ближайшее время и отправится ли французский лидер в РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 17:41
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
В понедельник состоялся новый телефонный разговора Путина и Макрона. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Франции условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.
В пресс-релизе Кремля отмечалось, что Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с предоставлением РФ долгосрочных гарантий безопасности.
Атталь напомнил, что предыдущий телефонный разговор Макрона и Путина состоялся в прошлую пятницу. "Президент республики четко спросил у Владимира Путина, каковы его намерения, готов ли он действовать для достижения деэскалации. Он (президент РФ) ответил утвердительно", - заявил представитель французского кабмина.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 20:59
Французы ополчились на Макрона после его разговора с Путиным
 
В миреФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияКиевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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