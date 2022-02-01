https://ria.ru/20220201/vr-rekonstruktsiya-1770353152.html

РИА Новости запустит VR-реконструкцию первой русской кругосветки

РИА Новости запустит VR-реконструкцию первой русской кругосветки - РИА Новости, 01.02.2022

РИА Новости запустит VR-реконструкцию первой русской кругосветки

Первое русское кругосветное плавание на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского станет основой нового проекта в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:00

2022-02-01T11:00

2022-02-01T11:22

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Первое русское кругосветное плавание на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского станет основой нового проекта в виртуальной реальности агентства "РИА Новости" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В публичном поле проект стартует в ноябре 2022 года сразу на нескольких платформах, включая Steam, самую популярную и быстрорастущую на мировом рынке иммерсивных технологий.Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" — это игровая историческая VR-реконструкция. Надев VR-шлем, пользователь перенесется в конец XVIII – начало XIX века, когда зарождалась, готовилась и проходила первая русская кругосветная морская экспедиция. В теле и от лица ее капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского пользователь проживет моменты, которые стали ключевыми для подготовки и благополучного течения этого путешествия.В рамках VR-реконструкции игрок сможет принять участие в войне со Швецией на борту корабля "Мстислав"; осмотреть и купить шлюпы, которые после ремонта станут кораблями экспедиции "Надеждой" и "Невой"; устроить натуральный обмен с аборигенами острова Нука-Хива; тайно исследовать побережье Японии и попытаться установить торговые отношения с Китаем. Все это – не как сторонний наблюдатель, а как непосредственный участник событий.Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева о проекте: "Нам невероятно интересна эта тема. Экспедиция Крузенштерна — это корни и база сегодняшней внешней политики. Этот исторический сюжет сам по себе как захватывающий приключенческий роман. С нами в проект заходят лучшие эксперты по теме. Надеюсь, что с нашим опытом и уникальными компетенциями в VR-е мы сможем сделать интереснейший проект - и по содержанию, и по формату, — для российской и зарубежной аудитории".История первого русского кругосветного морского похода объединяет захватывающие приключения и научный порыв, человеческий подвиг и преодоление любых испытаний и трудностей. Подлинный масштаб событий VR-реконструкции не ограничивается лишь судьбой экипажей двух кораблей. В этой истории сходятся нити международной политики России: Русская Америка и Дальний Восток, попытки установления отношений с Японией и Китаем. Символично и участие в экспедиции будущего открывателя Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена.Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: "Проекты с применением современных VR-технологий помогают погрузиться в атмосферу различных мест, к примеру, с помощью воссозданной виртуальной реальности можно оказаться в центре исторических событий. Это всегда интересно, поэтому подобные проекты становятся все более популярными и востребованными в обществе. В нашем случае — это масштабная реконструкция экспедиции Крузенштерна, которая будет нести в себе и образовательную функцию, рассказывая о малоизученных страницах истории и географии, и зарождая интерес к дальнейшему самостоятельному изучению темы. Проект получил высокую оценку независимых экспертов конкурса 2021 года и был поддержан грантом. Будем с интересом следить за его развитием, уверен, что виртуально воссозданное кругосветное плавание заинтересует многих — от детей и подростков до людей старшего поколения".Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" ориентирован на самую широкую аудиторию, которой интересна российская история, - от школьников и студентов до профильных журналистов, блогеров и учёных. Он предоставляет возможность игрокам – и виртуальным участникам событий - расширить свои познания в истории России и российского флота, международной географии и культурологии, познакомиться с личностями и судьбами героев, которые вывели Россию на мировую политическую и экономическую арену, закрепив за ней статус великой морской державы. И все это - в форматах виртуальной и смешанной реальности, которые постепенно становятся частью повседневной жизни.Виртуальная и дополненная реальность - сверхпрогрессивный сегмент экономики и цифрового развития. По данным статистического портала Statista в 2021 году насчитывалось порядка миллиарда пользователей дополненной реальности. Ожидается, что к 2024 году число пользователей дополненной реальности достигнет 1,73 миллиарда человек. Также, количество произведенных гарнитур AR достигнет более 30 миллионов устройств к концу 2023 года. Для сравнения, это в 12 раз больше, чем отгруженные гарнитуры в 2020 году.Все больше отраслей используют преимущества дополненной реальности. В том числе здравоохранение, туризм, маркетинг, обеспечение общественной безопасности и образование. Следуя этой тенденции, агентство "РИА Новости" в 2021 году создало документальный детектив "Нюрнберг. VRдикт народов", применяемый в образовании и просвещении. РИА Новости активно занимается созданием журналистских, образовательных, просветительских и исторических AR- и VR-проектов с 2018 года, является лауреатом множества премий и конкурсов, как российских, так и международных.Виртуальная реальность при этом является одним из уже существующих и наиболее подходящих на сегодняшний день решений для погружения пользователя в пространство метавселенной. Метавселенная - цифровая реальность, которая сочетает в себе аспекты социальных сетей, онлайн-игр, дополненной реальности, виртуальной реальности и криптовалют, позволяя пользователям и компаниям взаимодействовать виртуально. Сегодня о создании своей метавселенной заявили как крупнейшие мировые медиакорпорации, так и небольшие компании.Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, которая была озвучена 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Основная цель деятельности — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На первый грантовый конкурс, прошедший в 2021 году, подано 12 460 заявок из 83 субъектов Российской Федерации, по итогам независимой экспертной оценки поддержаны 1 462 проектные команды из 79 регионов. 20 января 2022 года завершилась заявочная кампания первого грантового конкурса 2022 года, на который подано 10 290 творческих инициатив от жителей 84 субъектов. За два конкурса в системе сайта фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировалось свыше 61 000 авторов творческих проектов и креативных команд России.РИА Новости— флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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