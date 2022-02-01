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Постпред Небензя переадресовал Минобороны вопрос о численности ВС
Постпред Небензя переадресовал Минобороны вопрос о численности ВС - РИА Новости, 01.02.2022
Постпред Небензя переадресовал Минобороны вопрос о численности ВС
Постпред России при ООН Василий Небензя перенаправил иностранную журналистку в Минобороны РФ с вопросами о численности и дислокации российских войск на своей... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:18
2022-02-01T23:18
2022-02-01T23:18
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя перенаправил иностранную журналистку в Минобороны РФ с вопросами о численности и дислокации российских войск на своей территории.В последнее время западные СМИ активно муссируют вопрос якобы повышенного военного присутствия России на границе с Украиной, журналисты повторяют цифру в 100 тысяч военных. Небензя неоднократно говорил, что не знает, откуда взялась такая цифра."Российские военные – там, где они обычно находятся, они не на украинской границе. Я не знаю, откуда взялась цифра 100", - сказал Небензя на брифинге.Отвечая на вопрос журналистки, планирует ли он спрашивать Минобороны РФ о том, "сколько там военных", Небензя сказал: "Я не планирую спрашивать наше Минобороны. Пусть наше Минобороны говорит само за себя. Обратитесь в наше Минобороны, если вы хотите, но я не знаю, почему я должен спрашивать у нашего Минобороны - у них есть пресс-секретари, и они могут ответить на вопросы, если их кто-то задаст".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220201/reaktsiya-1770580811.html
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дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, в мире, василий небензя, украина
Постпред Небензя переадресовал Минобороны вопрос о численности ВС
Постпред Небензя переадресовал Минобороны вопрос иностранной журналистки о численности ВС