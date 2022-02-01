https://ria.ru/20220201/volontery-1770561725.html

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 01.02.2022

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022

Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) с 1 февраля начинают набор волонтеров для работы на Петербургском международном... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:51

2022-02-01T19:51

2022-02-01T19:51

фонд "росконгресс"

пмэф

волонтеры

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) с 1 февраля начинают набор волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме–2022 в рамках Программы мобильности АВЦ, сообщает фонд.Для участия в Программе мобильности кандидаты должны пройти онлайн тестирование на личностные качества и знание английского языка, интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке, а также заключительное собеседование.Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2022 в роли волонтера можно на портале.Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

https://ria.ru/20210605/pmef-1735763270.html

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фонд "росконгресс", пмэф, волонтеры, санкт-петербург