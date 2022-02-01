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Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022
Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 01.02.2022
Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022
Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) с 1 февраля начинают набор волонтеров для работы на Петербургском международном... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:51
2022-02-01T19:51
фонд "росконгресс"
пмэф
волонтеры
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) с 1 февраля начинают набор волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме–2022 в рамках Программы мобильности АВЦ, сообщает фонд.Для участия в Программе мобильности кандидаты должны пройти онлайн тестирование на личностные качества и знание английского языка, интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке, а также заключительное собеседование.Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2022 в роли волонтера можно на портале.Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
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фонд "росконгресс", пмэф, волонтеры, санкт-петербург
19:51 01.02.2022
 

Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022

© Фото : Фонд РосконгрессОткрыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022
Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) с 1 февраля начинают набор волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме–2022 в рамках Программы мобильности АВЦ, сообщает фонд.
Для участия в Программе мобильности кандидаты должны пройти онлайн тестирование на личностные качества и знание английского языка, интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке, а также заключительное собеседование.
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня 2021, 11:05Петербургский международный экономический форум
АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ
Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.
Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2022 в роли волонтера можно на портале.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.
 
Фонд "Росконгресс"ПМЭФВолонтерыСанкт-Петербург
 
 
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