https://ria.ru/20220201/voenpomosch-1770468588.html

В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США

В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США - РИА Новости, 01.02.2022

В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США

Шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи, сообщил во вторник министр обороны Украины... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:14

2022-02-01T13:14

2022-02-01T13:14

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вооруженные силы украины

алексей резников

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи, сообщил во вторник министр обороны Украины Алексей Резников.Ранее в Киев уже прибыло пять самолетов с помощью от США. Издание РБК-Украина со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов."Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птичку от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов!" - написал Резников в Twitter.Он сообщил, что Украина на сегодня уже получила от США около 500 тонн военной помощи и отметил, что это еще не конец.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html

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в мире, украина, киев, сша, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, алексей резников