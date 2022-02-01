Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/voenpomosch-1770468588.html
В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США
В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США - РИА Новости, 01.02.2022
В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США
Шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи, сообщил во вторник министр обороны Украины... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:14
2022-02-01T13:14
в мире
украина
киев
сша
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770432013_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_85dd469909418590e3331fe05fa95be6.jpg
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи, сообщил во вторник министр обороны Украины Алексей Резников.Ранее в Киев уже прибыло пять самолетов с помощью от США. Издание РБК-Украина со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов."Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птичку от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов!" - написал Резников в Twitter.Он сообщил, что Украина на сегодня уже получила от США около 500 тонн военной помощи и отметил, что это еще не конец.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html
https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770432013_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_45e4425b9b493fac95fb6e290b7edd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, алексей резников
13:14 01.02.2022
 
В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью из США

Глава Минобороны Украины Резников: шестой самолет с военной помощью из США прибыл в Киев

© Фото : @oleksiireznikov/TwitterСамолет с военной помощью из США в Киеве
Самолет с военной помощью из США в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Самолет с военной помощью из США в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи, сообщил во вторник министр обороны Украины Алексей Резников.
Ранее в Киев уже прибыло пять самолетов с помощью от США. Издание РБК-Украина со ссылкой на источник в Минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
11:01
Украина подготовила план наступления на Донбасс, заявили в ДНР
"Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птичку от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов!" - написал Резников в Twitter.
Он сообщил, что Украина на сегодня уже получила от США около 500 тонн военной помощи и отметил, что это еще не конец.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
11:52
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
 
В миреУкраинаКиевСШАМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала