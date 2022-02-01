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Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ
Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2022
Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ
Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:49
2022-02-01T21:49
2022-02-01T22:38
в мире
гвинея-бисау
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник.Ранее СМИ сообщили о звуках стрельбы в столице страны Бисау рядом со зданием, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ранее назвало происходящие там события попыткой госпереворота."Около 17:20 (20:20 мск) военные вошли в дворец <...> и приказали членам правительства покинуть здание", — сообщил источник.По словам источника, там остались только военные, местонахождение президента Умаро Сисоку Эмбало и премьера Нуно Набиама ему неизвестно.Как передает агентство, по меньшей мере четыре человека получили ранения.Радиостанции RFI со ссылкой на источник сообщила, что глава государства в порядке и чувствует себя хорошо. Позже глава МИД Португалии заявил, что президент находится в своей резиденции.
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РИА Новости
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в мире, гвинея-бисау, военные, бисау
21:49 01.02.2022 (обновлено: 22:38 01.02.2022)
Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ
СМИ: военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, приказав министрам выйти из здания
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщает
португальское агентство Lusa со ссылкой на источник.
Ранее СМИ сообщили о звуках стрельбы в столице страны Бисау
рядом со зданием, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ранее назвало происходящие там события попыткой госпереворота.
"Около 17:20 (20:20 мск) военные вошли в дворец <...> и приказали членам правительства покинуть здание", — сообщил источник.
По словам источника, там остались только военные, местонахождение президента Умаро Сисоку Эмбало и премьера Нуно Набиама ему неизвестно.
Как передает агентство, по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Радиостанции RFI со ссылкой на источник сообщила, что глава государства в порядке и чувствует себя хорошо. Позже глава МИД Португалии заявил, что президент находится в своей резиденции.