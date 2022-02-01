https://ria.ru/20220201/voennye-1770579495.html

Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ

Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2022

Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщили СМИ

Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:49

2022-02-01T21:49

2022-02-01T22:38

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военные

бисау

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Военные вошли во дворец правительства Гвинеи-Бисау, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник.Ранее СМИ сообщили о звуках стрельбы в столице страны Бисау рядом со зданием, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ранее назвало происходящие там события попыткой госпереворота."Около 17:20 (20:20 мск) военные вошли в дворец <...> и приказали членам правительства покинуть здание", — сообщил источник.По словам источника, там остались только военные, местонахождение президента Умаро Сисоку Эмбало и премьера Нуно Набиама ему неизвестно.Как передает агентство, по меньшей мере четыре человека получили ранения.Радиостанции RFI со ссылкой на источник сообщила, что глава государства в порядке и чувствует себя хорошо. Позже глава МИД Португалии заявил, что президент находится в своей резиденции.

https://ria.ru/20220201/gosperevorot-1770581180.html

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в мире, гвинея-бисау, военные, бисау