00:26 01.02.2022 (обновлено: 00:28 01.02.2022)
Секретарь СНБО заявил, что у границ Украины находятся 120 тысяч военных
Секретарь СНБО Данилов заявил, что у границ Украины находятся 120 тысяч российских военных
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что у границ государства якобы находятся 120 тысяч российских военных.
"Мы четко осознаем, что там происходит. Каждый день получаем на утро и на вечер соответствующие сводки от наших соответствующих структур… Если говорить о реальности угроз, существующих на сегодняшний день, действительно, на сегодня у наших границ есть порядка 120 тысяч войск РФ. Много это или мало, я сейчас не буду говорить, я точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят. Но может ли Россия пойти и сделать какое-то безобразие, как она делала в 2014 году, - конечно, может", - сказал секретарь СНБО в эфире телеканала ICTV.
Он добавил, что Украина, тем не менее, к этому готова. Есть прописанные механизмы и алгоритмы действия.
Данилов также призвал людей не паниковать.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.