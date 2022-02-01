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"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер - РИА Новости, 01.02.2022
"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
Генпрокуратура подготовит поправки в закон о применении видеокамер на дорогах, включая вопрос регулирования и аннулирования ошибочных штрафов, пишет... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T07:22
2022-02-01T10:08
общество
авто
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подготовит поправки в закон о применении видеокамер на дорогах, включая вопрос регулирования и аннулирования ошибочных штрафов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные организации.Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные, когда камера работала некорректно.В 2021 году региональные прокуроры проверили законность применения дорожных камер. В частности, они обнаружили устройства видеофиксации, "установленные за пределами мест концентрации ДТП". "Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", — рассказали газете в Генпрокуратуре.Сейчас, как уточняется, без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет права отменять постановление о штрафе.В декабре Госдума приняла в первом чтении закон о правилах установки дорожных камер. Один из авторов документа — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас — заявлял РИА Новости, что документ повысит гарантии законности и обоснованности административных штрафов.Ранее сенатор отмечал, что существенным препятствием при обжаловании штрафов является отсутствие единых обязательных требований к работе средств видеофиксации, а также к порядку обработки и хранения информации, получаемой с их помощью. Это также вызывает у россиян дополнительное недовольство работой контрольно-надзорных органов.
https://ria.ru/20220121/shtrafy-1768983047.html
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общество, авто, россия
07:22 01.02.2022 (обновлено: 10:08 01.02.2022)
 
"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер

"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер для водителей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Дорожные знаки
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подготовит поправки в закон о применении видеокамер на дорогах, включая вопрос регулирования и аннулирования ошибочных штрафов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные организации.

"В надзорном ведомстве, проанализировав опыт проверок, готовят предложения по изменению законодательства в сфере применения камер. Речь идет о внесении поправок к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", — сообщает издание.

Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные, когда камера работала некорректно.
В 2021 году региональные прокуроры проверили законность применения дорожных камер. В частности, они обнаружили устройства видеофиксации, "установленные за пределами мест концентрации ДТП". "Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", — рассказали газете в Генпрокуратуре.
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Сейчас, как уточняется, без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет права отменять постановление о штрафе.
В декабре Госдума приняла в первом чтении закон о правилах установки дорожных камер. Один из авторов документа — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас — заявлял РИА Новости, что документ повысит гарантии законности и обоснованности административных штрафов.
Ранее сенатор отмечал, что существенным препятствием при обжаловании штрафов является отсутствие единых обязательных требований к работе средств видеофиксации, а также к порядку обработки и хранения информации, получаемой с их помощью. Это также вызывает у россиян дополнительное недовольство работой контрольно-надзорных органов.
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