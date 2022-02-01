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В Оренбурге проверяют информацию о вечеринке-оргии с несовершеннолетними
В Оренбурге проверяют информацию о вечеринке-оргии с несовершеннолетними - РИА Новости, 01.02.2022
В Оренбурге проверяют информацию о вечеринке-оргии с несовершеннолетними
Полиция, прокуратура и детский омбудсмен Оренбуржья организовали проверку после появившегося в соцсетях видео с вечеринки-оргии, в которой якобы участвовали... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:28
2022-02-01T16:28
2022-02-01T16:28
происшествия
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оренбургская область
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УФА, 1 фев - РИА Новости. Полиция, прокуратура и детский омбудсмен Оренбуржья организовали проверку после появившегося в соцсетях видео с вечеринки-оргии, в которой якобы участвовали несовершеннолетние.Во вторник несколько Telegram-каналов опубликовали видео с вечеринки, на котором танцуют две девушки, одна из них - полуголая. Сообщается, что вечеринка-оргия прошла в клубе "Культура" в Оренбурге, несмотря на то, что в городе из-за коронавируса работа ночных заведений запрещена. Кроме того, на вечеринке якобы присутствовали несовершеннолетние."По факту публикаций видеоматериалов в соцсетях сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства происходящего", - пояснили РИА Новости в пресс-службе МВД по Оренбургской области. В региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка РИА Новости сообщили, что "проводится проверка совместно с полицией и прокуратурой".
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происшествия, оренбург, оренбургская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Оренбурге проверяют информацию о вечеринке-оргии с несовершеннолетними
В Оренбурге проверяют видео с вечеринки-оргии, на которой якобы были несовершеннолетние