https://ria.ru/20220201/vaktsiny-1770501462.html

В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин

В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин - РИА Новости, 01.02.2022

В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:42

2022-02-01T15:42

2022-02-01T15:56

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций."В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций", - сказала она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.Вице-премьер также добавила, что уже к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Также планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание помощи.

https://ria.ru/20220131/sputnik-1770300684.html

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия