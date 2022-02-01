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В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин
В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин - РИА Новости, 01.02.2022
В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:42
2022-02-01T15:56
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций."В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций", - сказала она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.Вице-премьер также добавила, что уже к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Также планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание помощи.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
15:42 01.02.2022 (обновлено: 15:56 01.02.2022)
 
В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин

Вице-премьер Голикова: в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций.
"В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций", - сказала она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.
Вице-премьер также добавила, что уже к 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Также планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание помощи.
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