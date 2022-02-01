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Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана
Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана - РИА Новости, 01.02.2022
Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана
США считают, что Иран в течение нескольких недель способен достичь "точки прорыва" в обогащении урана и нарастить объем ядерного материала, необходимый для... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:32
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в мире
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США считают, что Иран в течение нескольких недель способен достичь "точки прорыва" в обогащении урана и нарастить объем ядерного материала, необходимый для создания боезаряда, заявил в понедельник представитель госдепартамента США высокого ранга."На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах", - сказал представитель американского дипведомства в ходе телефонного спецбрифинга.
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в мире, сша, иран
00:32 01.02.2022
 
Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана

Госдеп: Иран в течение нескольких недель может достичь "точки прорыва" в обогащении урана

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США считают, что Иран в течение нескольких недель способен достичь "точки прорыва" в обогащении урана и нарастить объем ядерного материала, необходимый для создания боезаряда, заявил в понедельник представитель госдепартамента США высокого ранга.
"На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах", - сказал представитель американского дипведомства в ходе телефонного спецбрифинга.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
00:18
Переговоры с Ираном по СВПД находятся на "финальном этапе", заявили в США
 
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