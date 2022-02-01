https://ria.ru/20220201/uran-1770397174.html

Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана

Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана - РИА Новости, 01.02.2022

Госдеп: Иран в течение недель может достичь прорыва в обогащении урана

США считают, что Иран в течение нескольких недель способен достичь "точки прорыва" в обогащении урана и нарастить объем ядерного материала, необходимый для... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:32

2022-02-01T00:32

2022-02-01T00:32

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США считают, что Иран в течение нескольких недель способен достичь "точки прорыва" в обогащении урана и нарастить объем ядерного материала, необходимый для создания боезаряда, заявил в понедельник представитель госдепартамента США высокого ранга."На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах", - сказал представитель американского дипведомства в ходе телефонного спецбрифинга.

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в мире, сша, иран