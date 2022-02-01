https://ria.ru/20220201/ukraintsy-1770494479.html

Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими

Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими - РИА Новости, 01.02.2022

Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал украинский народ братским русскому, отметив, что это "практически тот же самый народ". РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:09

2022-02-01T15:09

2022-02-01T15:12

в мире

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германия

сергей нечаев (дипломат)

россия

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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал украинский народ братским русскому, отметив, что это "практически тот же самый народ".Нечаев подчеркнул в интервью немецкому телеканалу n-tv, что Россия "никогда не угрожала украинскому народу". "Для нас украинский народ - это братский народ, практически тот же самый народ", - сказал российский посол.Журналист немецкого телеканала посчитал, что для украинцев такие слова от представителя России могут "звучать угрожающе". "Но это факт, и я не вижу здесь никакой угрозы", - сказал в ответ Нечаев.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что считает русский и украинский народы единым целым. В июле прошлого года вышла в свет статья российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", которая была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией.

https://ria.ru/20220127/mid-1769809387.html

украина

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в мире, украина, германия, сергей нечаев (дипломат), россия