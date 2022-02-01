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Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими
Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими - РИА Новости, 01.02.2022
Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал украинский народ братским русскому, отметив, что это "практически тот же самый народ". РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:09
2022-02-01T15:12
в мире
украина
германия
сергей нечаев (дипломат)
россия
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал украинский народ братским русскому, отметив, что это "практически тот же самый народ".Нечаев подчеркнул в интервью немецкому телеканалу n-tv, что Россия "никогда не угрожала украинскому народу". "Для нас украинский народ - это братский народ, практически тот же самый народ", - сказал российский посол.Журналист немецкого телеканала посчитал, что для украинцев такие слова от представителя России могут "звучать угрожающе". "Но это факт, и я не вижу здесь никакой угрозы", - сказал в ответ Нечаев.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что считает русский и украинский народы единым целым. В июле прошлого года вышла в свет статья российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", которая была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией.
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в мире, украина, германия, сергей нечаев (дипломат), россия
15:09 01.02.2022 (обновлено: 15:12 01.02.2022)
 
Посол в Берлине назвал украинский и русский народы братскими

Посол в Берлине Нечаев назвал украинский и русский народы братскими и почти одним и тем же

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал украинский народ братским русскому, отметив, что это "практически тот же самый народ".
Нечаев подчеркнул в интервью немецкому телеканалу n-tv, что Россия "никогда не угрожала украинскому народу". "Для нас украинский народ - это братский народ, практически тот же самый народ", - сказал российский посол.
Журналист немецкого телеканала посчитал, что для украинцев такие слова от представителя России могут "звучать угрожающе". "Но это факт, и я не вижу здесь никакой угрозы", - сказал в ответ Нечаев.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что считает русский и украинский народы единым целым. В июле прошлого года вышла в свет статья российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", которая была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В миреУкраинаГерманияСергей Нечаев (дипломат)Россия
 
 
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