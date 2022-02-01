21:13 01.02.2022 (обновлено: 21:17 01.02.2022)
Зеленский назвал Минские соглашения единственным рабочим форматом
Президент Украины Зеленский назвал Минские соглашения единственным рабочим форматом
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответственно относиться к минским соглашения по Донбассу, по его словам, это единственный формат, который работает.
"Я уже не помню, кто подписал минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договорённостям, я понимаю, что такое минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает", - заявил Зеленский во вторник. По его словам, минские соглашения - неидеальны, Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат.
"Никто не говорит, что нет раненых или погибших, к сожалению, такие случаи есть, но мы точно видим, что этот градус снижен…Я не говорю, что это идеально и это единственная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-то? Скажите мне? Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то", - добавил Зеленский.
Он заявил, что ему не нравятся все пункты минских соглашений, Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, но необходимо делать "что-то, что поможет деоккупировать украинские территории".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.