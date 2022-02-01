Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770537734.html
Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР
Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2022
Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР
Украинские силовики активизировали занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил на брифинге... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:03
2022-02-01T18:25
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770540634_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_bc86f4b8ab9db22f3af29780c1e61dd0.jpg
ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики активизировали занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что на полигоне под Краматорском прошли боевые стрельбы с операторами огнеметов РПВ-16. По его словам, контроль над проведением занятий осуществляет лично командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на востоке страны.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770540634_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e387697df4d1beed7febded095dae462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:03 01.02.2022 (обновлено: 18:25 01.02.2022)
 
Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Филипоненко: Украина активизировала занятия по боевой подготовке

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики активизировали занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что на полигоне под Краматорском прошли боевые стрельбы с операторами огнеметов РПВ-16. По его словам, контроль над проведением занятий осуществляет лично командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — дополнил Филипоненко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на востоке страны.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 08:00
Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала