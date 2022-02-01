18:03 01.02.2022 (обновлено: 18:25 01.02.2022)
Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Филипоненко: Украина активизировала занятия по боевой подготовке
ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики активизировали занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что на полигоне под Краматорском прошли боевые стрельбы с операторами огнеметов РПВ-16. По его словам, контроль над проведением занятий осуществляет лично командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — дополнил Филипоненко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на востоке страны.