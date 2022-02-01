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Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР

Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2022

Украина активизировала занятия по боевой подготовке, заявили в ЛНР

Украинские силовики активизировали занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил на брифинге... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:03

2022-02-01T18:03

2022-02-01T18:25

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ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики активизировали занятия по боевой подготовке с подразделениями, находящимися на подконтрольной Киеву части Донбасса, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что на полигоне под Краматорском прошли боевые стрельбы с операторами огнеметов РПВ-16. По его словам, контроль над проведением занятий осуществляет лично командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на востоке страны.

https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html

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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр