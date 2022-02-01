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В США заявили, что не считают "вторжение" России на Украину неизбежным
В США заявили, что не считают "вторжение" России на Украину неизбежным - РИА Новости, 01.02.2022
В США заявили, что не считают "вторжение" России на Украину неизбежным
США не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину, планы которого приписывает России ряд западных стран, заявила в интервью компании NPR постпред США при ООН... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:57
2022-02-01T17:57
в мире
василий небензя
сергей лавров
дмитрий песков
киев
восточная европа
россия
оон
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ООН, 1 фев – РИА Новости. США не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину, планы которого приписывает России ряд западных стран, заявила в интервью компании NPR постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.В понедельник прошло инициированное США заседание СБ ООН, на котором Вашингтон хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. РФ заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению РФ со стороны Запада. Москва попросила предоставить доказательства якобы имеющихся планов агрессии против Украины, но никто их не предоставил. Также никто из западных стран в СБ ООН не смог обосновать произносимую ими цифру в "100 тысяч военнослужащих" РФ, якобы переброшенных к границе с Украиной.Отвечая на вопрос о том, считает ли администрация США все еще неизбежным "вторжение", Томас-Гринфилд сказала: "Нет, я бы не сказал, что мы утверждаем, что это неизбежно, потому что мы все еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы дать русским возможность свернуть (с этого пути)".В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится свести разговор с РФ по гарантиям безопасности к так называемому урегулированию на границе с Украиной. По его словам, США сознательно создают впечатление, что "Москва якобы специально нагнетает напряженность, чтобы разменять ее потом на большую уступчивость США и НАТО".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20220131/vtorzhenie-1770288128.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220130/voennye-1770220187.html
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в мире, василий небензя, сергей лавров, дмитрий песков, киев, восточная европа, россия, оон, нато, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, линда томас-гринфилд
17:57 01.02.2022
 
В США заявили, что не считают "вторжение" России на Украину неизбежным

Постпред в ООН Томас-Гринфилд: США не считают "вторжение" России на Украину неизбежным

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
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ООН, 1 фев – РИА Новости. США не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину, планы которого приписывает России ряд западных стран, заявила в интервью компании NPR постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
В понедельник прошло инициированное США заседание СБ ООН, на котором Вашингтон хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. РФ заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению РФ со стороны Запада. Москва попросила предоставить доказательства якобы имеющихся планов агрессии против Украины, но никто их не предоставил. Также никто из западных стран в СБ ООН не смог обосновать произносимую ими цифру в "100 тысяч военнослужащих" РФ, якобы переброшенных к границе с Украиной.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:43
Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат
Отвечая на вопрос о том, считает ли администрация США все еще неизбежным "вторжение", Томас-Гринфилд сказала: "Нет, я бы не сказал, что мы утверждаем, что это неизбежно, потому что мы все еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы дать русским возможность свернуть (с этого пути)".
"Мы надеемся, что это сработает, и (президент РФ Владимир - ред.) Путин поймет, что война и конфронтация — это не тот путь, по которому он хочет идти, а он хочет пойти по пути дипломатии. Мы даем им возможность обсудить свои обеспокоенности в сфере безопасности, проблемы безопасности Европы и, конечно же, проблемы безопасности Украины. Так что, мы продолжим работать над этим", - указала постпред.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится свести разговор с РФ по гарантиям безопасности к так называемому урегулированию на границе с Украиной. По его словам, США сознательно создают впечатление, что "Москва якобы специально нагнетает напряженность, чтобы разменять ее потом на большую уступчивость США и НАТО".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
Военнослужащие армий Грузии, Венгрии и Канады на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области. 11 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 19:42В мире
Канадские войска на Украине передислоцировали из-за опасений "вторжения"
 
В миреВасилий НебензяСергей ЛавровДмитрий ПесковКиевВосточная ЕвропаРоссияООННАТОСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНРЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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