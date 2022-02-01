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В Киеве опровергли слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле в Днепре
В Киеве опровергли слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле в Днепре - РИА Новости, 01.02.2022
В Киеве опровергли слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле в Днепре
Государственное бюро расследований Украины опровергло слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле военнослужащих Национальной гвардии в Днепре Артемия... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:43
2022-02-01T16:43
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государственное бюро расследований украины
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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины опровергло слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле военнослужащих Национальной гвардии в Днепре Артемия Рябчука, он находится под стражей, его жизни ничего не угрожает.Рябчук в прошлый четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя. В пятницу суд в Днепре арестовал Рябчука до 27 марта без права внесения залога."Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении пресс-службы бюро в Telegram.В бюро отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.
https://ria.ru/20220128/dnepr-1769889280.html
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в мире, украина, киев, днепр (город), государственное бюро расследований украины
16:43 01.02.2022
 
В Киеве опровергли слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле в Днепре

ГБР Украины опровергло слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле в Днепре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины опровергло слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле военнослужащих Национальной гвардии в Днепре Артемия Рябчука, он находится под стражей, его жизни ничего не угрожает.
Рябчук в прошлый четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя. В пятницу суд в Днепре арестовал Рябчука до 27 марта без права внесения залога.
Задержание военнослужащего в Днепре
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Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
"Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении пресс-службы бюро в Telegram.
В бюро отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.
Задержание подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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